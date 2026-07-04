Auf Social Media teilt Iris Katzenberger ein besonders emotionales Update. Sie musste Abschied von einer lieben Freundin nehmen. Ihren Fans gibt sie ungewohnte Einblicke in ihre Gedankenwelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iris Katzenberger trauert um ihre Freundin Anja und postet auf Instagram

Nach Trennung von Stefan Braun reflektiert sie über die Vergänglichkeit

Katzenberger: «Geniesst das Leben, verfolgt eure Träume, macht das Beste»

Sophie Ofer Redaktorin People

Gerade erst musste Iris Katzenberger (59) die Trennung von ihrem Stefan (47) verarbeiten. Nun verkündet sie in einem sehr persönlichen Update auf Instagram einen weiteren Schicksalsschlag, der den Reality-Star Kraft kostet: der Verlust einer geliebten Freundin.

Auf Instagram nimmt Katzenberger Abschied von ihrer Freundin Anja. Deren Tod habe ihr die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen geführt. Ihren Followern zeigt Katzenberger eine überraschend verletzliche Seite von sich.

«Zurzeit bin ich sehr nachdenklich»

«R.I.P. liebe Anja», schreibt Katzenberger in ihrer Instagram-Story. Dazu postet sie einen Clip einer idyllischen Landschaft. Es sind Berge zu sehen, grüne Wälder und ein strahlender Himmel.

Katzenberger wirkt tief getroffen vom Tod ihrer Freundin: «Ich habe gestern einfach ganz oft angehalten, um die wunderschöne Aussicht zu geniessen.» Die ruhigen Momente in der Natur helfen Katzenberger, den Schicksalsschlag zu verarbeiten.

«Zurzeit bin ich sehr nachdenklich … Man weiss einfach nicht, wie viel Zeit wir hier noch haben.» Persönliches über Anja und die Beziehung zu ihr gibt Katzenberger nicht preis.

«Macht das Beste aus jedem Tag»

Mit der Trauer um ihre Freundin muss die 59-Jährige in einer Zeit umgehen, die sowieso schon schwer für sie ist. Erst kürzlich bestätigte sie, dass ihr Partner Stefan Braun nach der Trennung bei ihr ausgezogen ist. Die Beziehung endete nach nur zwei Jahren.

Zur Trennung kam es, während die beiden im April in Italien in den Ferien waren. «Stefan und ich haben während unseres Urlaubs am Gardasee gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen», schrieb die Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger (38) damals auf Instagram.

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Dass die Tiefschläge der letzten Zeit sie nachdenklich stimmen, zeigen auch Katzenbergers neueste Posts. Vor einer Woche postete sie einige Bilder von sich, offenbar aus ihren Sommerferien.

Dazu schrieb sie: «Das Leben ist zu kurz, um sich nur Sorgen zu machen oder auf bessere Zeiten zu warten. Geniesst die schönen Augenblicke, verfolgt eure Träume und verbringt Zeit mit den Menschen, die euch wichtig sind.» Ihren Followern rät sie: «Passt auf euch auf, geniesst das Leben und macht das Beste aus jedem Tag.»