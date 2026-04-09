Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iris Klein und Stefan Braun trennen sich nach zwei Jahren Beziehung

Grund: Unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und der Partnerschaft

Beziehung begann 2024, gemeinsame TV-Show-Teilnahme 2025 bei «Couple-Challenge» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich möchte mich heute zu einem Thema äussern, das mir seit einigen Tagen sehr im Kopf und im Herzen liegt.» Mit diesen Worten beginnt Iris Katzenberger (58) einen Instagram-Post, in dem sie ihren Followern eine wichtige Mitteilung machen will.

Sie und ihr Partner Stefan Braun (47) haben sich nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt – offenbar während sie in Italien in den Ferien waren. «Stefan und ich haben während unseres Urlaubs am Gardasee gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen», schreibt die Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger (38) in ihrem Beitrag.

«Haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben»

Iris Katzenberger findet, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe, «zu erfahren, was bei mir los ist». Darum nennt sie auch die Gründe, die zu der Trennung führten: «In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben», schreibt die 58-Jährige, die vorübergehend als Iris Klein bekannt war. «Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen – und genau das ist bei uns der Fall.»

Iris Katzenberger und Stefan Braun, der sich mittlerweile auch einen Namen im Reality-TV gemacht hat, lernten sich über Facebook kennen. Im Februar 2024 machten sie ihre Beziehung dann offiziell. Nur knapp ein Jahr darauf zogen sie zusammen, es gab sogar Hochzeitsgerüchte. Auch im TV waren Katzenberger und Braun schon gemeinsam zu sehen: 2025 nahmen sie am RTL-ZWEI-Format «Couple-Challenge» teil.

Fans bedauern die Trennung

Es schien, als hätten die beiden das grosse Glück miteinander gefunden. Umso überraschender kam es nun zur Trennung. Ihr sei wichtig, im Guten auseinanderzugehen, so Katzenberger: «Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren.» Sie wünsche Braun «von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg.» Braun hat sich bislang noch nicht zur Trennung geäussert, jedoch hat er seinen Instagram-Account vorübergehend deaktiviert, Katzenberger den ihrigen auf Privat gestellt.

Auf Instagram bedauern die Fans die Trennung zwar, machen Katzenberger aber auch Mut für die Zukunft. «Und nun geht es in ein neues schönes Kapitel, dafür wünsche ich dir alles Liebe!», schreibt eine Followerin. «Ach Mensch, das tut mir so leid, wirklich. Aber ich finde es gut, dass ihr im Guten auseinandergegangen seid», schreibt eine andere. «Du bist so eine starke Frau Iris. Ich mag euch beide und finde es absolut stark, was du für respektvolle Worte gefunden hast», anerkennt eine Userin.