Lange zögerte Angelina Kirsch mit einer Lipödem-Operation. Sechs Wochen nach dem Eingriff zieht das Model trotz schwierigem Heilungsprozess eine positive Bilanz.

Darum gehts Angelina Kirsch berichtet sechs Wochen nach ihrer Lipödem-Operation von einem neuen Körpergefühl

Kirschs Oberschenkelschmerzen sind verschwunden, zuvor blieb sie trotz Behandlung nicht schmerzfrei

Sarah-Jane Wollny hatte vier Lipödem-Operationen und berichtet von Schmerzen während der Heilung

Sabrina Rhyner Redaktorin People

«Es fühlt sich gerade so an, als würde ich meinen Körper Stück für Stück zurückerobern», schreibt Curvy-Model Angelina Kirsch (38) vor kurzem auf Instagram. «Jeder kleine Schritt, jede neue Bewegung und jedes bisschen Gefühl, das zurückkommt, ist einfach nur ein Geschenk.»

Die Moderatorin litt unter einem Lipödem, einer chronischen Fettverteilungsstörung. Die schmerzhaften Fettansammlungen betreffen dabei häufig vor allem die Hüften, Ober- und Unterschenkel sowie die Arme. Vor sechs Wochen unterzog sich die 38-Jährige einer Operation, bei der das krankhafte Fettgewebe abgesaugt wurde. «Es hat sich jetzt schon so gelohnt. Mein Leben ist so anders geworden», freut sie sich gegenüber «Gala».

Ungläubiges Staunen nach der OP

Als sie damals nach dem Eingriff im OP-Saal aufwachte und das Ergebnis sah, habe sie ihren Augen kaum getraut: «Das sind doch nicht meine Beine!», erinnert sie sich an den emotionalen Moment.

Dass sie diesen Schritt überhaupt gewagt hat, ist für die 38-Jährige alles andere als selbstverständlich: «Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich diesen Eingriff machen lassen soll.» Zunächst habe sie versucht, die Beschwerden ohne OP in den Griff zu bekommen. Lymphaktivierung, Trockenbürsten, Kompressionskleidung, Bewegung und eine angepasste Ernährung gehörten fest zu ihrem Alltag. Doch obwohl sich dadurch einiges verbesserte, sei sie nie dauerhaft schmerzfrei gewesen.

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Zwischen Freude und Strapazen

Besonders deutlich spüre sie mittlerweile die Veränderung im Alltag. Ihre Beine würden sich viel leichter anfühlen, die Schmerzen in den Oberschenkeln seien sogar vollständig verschwunden. «Ich kann jetzt ganz normal meine Treppen hochsteigen, ohne dass ich nach Stufe fünf glaube: ‹Oh Gott, die Beine sind zentnerschwer und ich brauche ein Sauerstoffzelt.›»

Trotz der grossen Freude über das neue Körpergefühl würde ihr der Heilungsprozess einiges abverlangen. So kämpfte sie kurz nach dem Eingriff etwa mit Schwellungen, Kreislaufproblemen und Wundschmerzen.

Auch andere haben zu kämpfen

Ähnliche Erfahrungen machte kürzlich auch Reality-TV-Star Sarah-Jane Wollny (28). Nachdem bei ihr im April ein Lipödem diagnostiziert worden war, unterzog sie sich bis Oktober insgesamt vier Operationen. Auf Instagram berichtete sie laut «Promiflash» ihrer Community von einem mühsamen Heilungsverlauf.

Extreme Schmerzen auf der rechten Seite des Rückens würden sie nachts wach halten, zudem machten ihr Arme und Hüften zu schaffen. «Das ist kein Spass. Das ist schon sehr unangenehm. Und es tut auch schon weh.» Dennoch zeigte sich auch Wollny mit dem bisherigen Resultat sehr zufrieden.