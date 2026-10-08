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Reality-Star Bellydah zufrieden mit Brustverkleinerung
«Ich sehe jetzt viel schlanker aus»

Reality-Star Bellydah liess Anfang September ihre Brüste verkleinern. Mit dem Ergebnis ist die Rapperswilerin sehr zufrieden.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Bellydah sieht nicht mehr so aus: Sie liess ihre Brüste verkleinern.
Foto: Joyn

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bellydah liess sich in Tschechien die Brüste verkleinern
  • Fast ein Kilo Implantate ist weg; Bellydah ist sehr zufrieden
  • Die schmerzhafte OP mit Straffung braucht sechs Wochen Heilung
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Michel ImhofTeamlead People

Neuer Look für Reality-Star Bellydah (35)! Die Teilnehmerin von Shows wie «Der Bachelor», «Das grosse Promi-Büssen» und «Dschungel Divas» liess sich in Tschechien fast ein Kilo Implantate von der Brust entfernen.

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«Ich sehe jetzt viel schlanker aus. Alle fragen, ob ich abgenommen habe», sagt sie im Gespräch mit Blick. «Ich fühle mich wieder geil.»

«Ich will nicht mehr diesen Porno-Look»

Anfang September fuhr Bellydah nach Tschechien, um den Eingriff vorzunehmen. «Ich will einfach nicht mehr diesen Porno-Look. Das Übertriebene gefällt mir nicht mehr und passt nicht mehr zu mir. Ausserdem lässt es mich dicker wirken, als ich bin», sagte sie im August zu Blick. «Die rund zwölf Jahre mit diesen Brüsten waren schön, aber jetzt will ich sie kleiner.»

Bellydah rund vier Wochen nach ihrer Brustverkleinerung.
Foto: zVg

Den Eingriff selbst hat Bellydah unterschätzt. «Die Operation war schmerzhafter als erwartet. Mir gings anfangs gar nicht gut. Ich war kaum am Handy, habe viel geschlafen. Aber nach ein paar Tagen konnte ich sogar nach Prag für einen Ausflug und zwei Museen und dort eine Show besuchen.»

Bellydah zeigt das Resultat ihrer Brustverkleinerung. Das ist das erste Foto ohne Stütz-BH.
Foto: Bellydah

Verkleinerung mit zusätzlicher Straffung

Kurz nach der OP hatte Bellydah Angst, dass ihre Brüste nicht an der richtigen Position sind. «Sie waren etwas schief, weil sie auch unterschiedlich geschwollen waren. Das ist aber normal. Es ist schliesslich eine Verkleinerung mit zusätzlicher Straffung. Und weil Haut weggeschnitten wird, müssen auch die Brustwarzen neu positioniert werden. Das ist schon ein krasser Eingriff.» Ihre alten Implantate durfte sie nicht behalten. «Ich habe nur meine alten Po-Implantate.»

Sechs Wochen insgesamt muss Bellydah einen speziellen BH und Gürtel tragen bis zur vollen Genesung. «Man muss ziemlich viel beachten, wie bei vielen anderen OPs. Aber dieses Mal werde ich mich an alles halten!»

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