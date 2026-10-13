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«Luft war komplett raus»
Daniela Katzenberger lässt sich Intimbereich straffen

Daniela Katzenberger hat sich mal wieder unters Messer gelegt. Nach einem Gewichtsverlust von elf Kilo liess sich die Kultblondine ihre Schamlippen straffen.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Hat sich erneut einer Beauty-OP unterzogen: Daniela Katzenberger.
Foto: imago/Panama Pictures

Darum gehts

  • Daniela Katzenberger liess sich die Schamlippen straffen
  • Grund waren elf Kilo Gewichtsverlust, sie zahlte rund 2800 Franken
  • Sie bereut es nicht und spricht offen über weitere Operationen
Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Daniela Katzenberger (40) hat sich einem Eingriff im Intimbereich unterzogen. Wie die Reality-TV-Darstellerin gegenüber «Bild» verrät, liess sie sich die Schamlippen straffen. Grund für die Beauty-OP war ihr Gewichtsverlust der letzten Monate. Katzenberger erklärt: «Wenn du abnimmst, nimmst du überall ab.»

Rund 2800 Franken habe sie für die Straffung hingeblättert. «Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen. Ich hab mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat.» Ihr knallhartes Urteil: «Das waren keine Lippen mehr, sondern nur noch Lappen!»

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Erholung am Gardasee

Nach der Operation erholte sie sich bei Familienferien auf einem Campingplatz am Gardasee, wo sie «zwischen Zelten und Wohnmobilen herumgehumpelt» sei. Besonders schmerzhaft seien die Toilettengänge gewesen, «weil das durch die Narbe so weh tat».

Bereuen tut sie den Eingriff keineswegs. Im Gegenteil: Katzenberger will Frauen Mut machen, offener über ihren Intimbereich zu sprechen. «Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin.» Ehemann Lucas Cordalis (59) darf das Ergebnis begutachten. «Klar sehen die nur ich und Lucas, aber das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen.»

Die Straffung im Intimbereich war nicht ihre erste Schönheitsoperation. Katzenberger geht offen mit ihren Beauty-Eingriffen um. «Wenn ich mir was machen lasse, dann sage ich das auch», betonte sie einst auf Instagram. Sie liess sich bereits ihre Brüste vergrössern, mehrfach die Lippen aufspritzen und die Nase korrigieren.

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