Jennifer Lawrence hat bestätigt, dass sie sich die Brüste hat machen lassen. Angekündigt hatte sie den Eingriff schon lange.

Darum gehts Jennifer Lawrence bestätigt eine Brust-OP und sagt, sie wolle als Mutter im Alltag sexy wirken

Nach dem zweiten Kind habe sich ihr Körper nicht zurückgebildet

Lawrence kann sich künftig ein Facelifting vorstellen

«Ich möchte eine sexy Mama sein», erklärte Schauspielerin Jennifer Lawrence (36) dem Magazing «The Cut» und enthüllte sogleich, welchen Eingriff sie deshalb hat durchführen lassen: Eine Brust-OP. Den Eingriff hatte sie bereits vergangenen Oktober dem «New Yorker» gegenüber angekündigt. «Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles wieder zurückgebildet», sagte sie damals. «Beim zweiten hat sich nichts zurückgebildet.»

Mit dem Eingriff verfolgt die Mama von zwei Söhnen ein klares Ziel: «Wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat – selbst dann, wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich noch gar nichts auf die Reihe bekomme.»

Neben dem Eingriff für ein schönes Dekolleté bekräftigte die 36-Jährige in dem Interview mit «The Cut» ausserdem, dass sie sich künftig auch ein Facelifting vorstellen könne. Die Schauspielerin ist mit einer Haarpflegelinie gerade selbst in die Beauty-Branche eingestiegen.

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Jennifer Lawrence sprach schon früher über Brust-OP

Über Schönheitsbehandlungen spricht der Filmstar seit Jahren offen. So meinte sie im September in der «Vogue», dass sie «eigentlich nicht besonders viel machen lassen» könne. «Mein Gesicht muss beweglich bleiben.» Sie nutze «Baby-Botox» – eine Anwendung mit einer geringen Dosis Botox –, «aber viel ist da nicht möglich».

Zudem verriet die Oscarpreisträgerin, die ihren Durchbruch mit «Die Tribute von Panem» feierte: «Ich würde mir sehr gerne das Fett aus den Wangen entfernen lassen. Ich kann es nicht machen lassen, weil es dann jeder merken würde. Aber ihr sollt wissen, dass ich es gerne hätte.»