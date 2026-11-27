Auf das Stammlokal der Wollnys in der Türkei wurde geschossen. Jetzt gerät ein Familienmitglied ins Visier der Ermittler: Servet Özbek, Ehemann von Loredana Wollny (22), wurde festgenommen. Silvia Wollny bangt um die Sicherheit ihrer Familie.

Darum gehts Nach Schüssen auf eine Bar bei Side wurde Servet Özbek verhaftet

Wollnys Schwiegersohn bestreitet eine Beteiligung

Silvia Wollny wirft ihm Betrug und eine Branddrohung vor

Fynn Müller People-Redaktor

Ende Oktober gab es einen bewaffneten Angriff auf das «Ötzi's Bar Restaurant» in Evrenseki bei Side. Am selben Tag trat Silvia Wollnys (61) Tochter Estefania (24) dort auf. Mama Silvia sagt zu «Bild»: «Estefania und ich waren dort, weil Estefania dort gesungen hatte. Die Schiesserei ist aber erst nach ihrem Auftritt passiert.» Von den Schüssen erfuhren die Wollnys erst am nächsten Morgen vom Betreiber.

Fünf Verdächtige wurden festgenommen. Die Polizei stellte illegale Waffen, 74 mutmassliche Drogenpillen und umgerechnet 2100 Euro sicher. Drei Männer sitzen in U-Haft, zwei kamen unter Auflagen frei. Jetzt stellt sich raus: Einer davon soll Loredana Wollnys Ehemann Servet Özbek (27) sein. Der deutschen Zeitung liegen Auszüge aus der Gerichtsakte vor, die bestätigen, dass es sich um Silvias Schwiegersohn handelt. Welche Vorwürfe ihn konkret betreffen, geht aus den Berichten nicht hervor.

«Habe richtig, richtig Angst»

Silvia Wollny macht sich grosse Sorgen. «Ich habe seit einiger Zeit richtig, richtig Angst.» Der Streit in der Familie spitzt sich schon länger zu. Die TV-Mama wirft Servet vor, sie um rund eine halbe Million Euro betrogen zu haben. Er soll zudem gedroht haben, das Haus der Wollnys anzuzünden.

Servet bestreitet jede Beteiligung: «Ich hatte mit dem geschilderten bewaffneten Angriff auf das Restaurant nichts zu tun», sagt er zur «Bild». Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Familienstreit und den Schüssen gibt, ist nicht erwiesen. Die Ermittlungen laufen. Silvia wünscht sich nur eines: «Ich möchte, dass meine Familie in Ruhe leben kann.»