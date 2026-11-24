RTL 2 zeigt vorerst keine neuen Folgen von «Die Wollnys». Zuvor hatten Loredana Wollny und ihr Mann Sprachnachrichten veröffentlicht, in denen mutmasslich Silvia Wollny rassistische Aussagen macht.

Darum gehts Loredana Wollny und ihr Mann Servet Özbek veröffentlichten Sprachnachrichten ihrer Familie

Darin äussert sich Silvia Wollny rassistisch über Servet Özbek und beleidigt seine Familie

RTL 2 zeigt vorerst keine neuen Folgen von «Die Wollnys», die bereits seit 2011 ausgestrahlt wird

Saskia Schär Redaktorin People

Bei der Grossfamilie Wollny hängt der Haussegen bereits seit Längerem schief. Nun hat Tochter Loredana (23) gemeinsam mit ihrem Ehemann Servet Özbek Sprachnachrichten veröffentlicht, die von Silvia Wollny (61) stammen sollen und sie in keinem guten Licht dastehen lassen.

So ist mutmasslich Silvia Wollny zu hören, wie sie rassistische Aussagen über den türkischstämmigen Mann von Loredana macht und beispielsweise meint, er könne «sich wieder an den Strassenrand setzen und Schuhe putzen». Weiter bezeichnet sie seine Familie als «Dreckspack» und «Zigeunerpack». Zudem thematisieren Loredana und Servet nicht ausbezahlte Drehgelder und erheben erneut den unbewiesenen Vorwurf, Silvia Wollny habe Spenden nicht weitergegeben. Silvia Wollny selbst hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht geäussert.

Infolge der drei am Wochenende veröffentlichten Videos des jungen Ehepaares hat RTL 2 nun die Reissleine gezogen. «Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst», schreibt der TV-Sender auf Instagram. «Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von ‹Die Wollnys› zu zeigen.» RTL 2 stehe für «Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander».

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Neue Folgen wären diese Woche gestartet

Seit 2011 wird die Reality-Doku bereits auf RTL 2 ausgestrahlt, insgesamt sind über 400 Folgen in 24 Staffeln veröffentlicht worden. Am Donnerstag hätte eigentlich eine neue Folge der Familien-Doku erscheinen sollen, doch daraus wird vorerst nichts.