Nach dem Eklat um die TV-Familie: Silvia Wollny hat Rassismusvorwürfe, die ihre Tochter Loredana und deren Ehemann Servet Özbek erheben, zurückgewiesen.

Darum gehts Silvia Wollny (61) wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe ihrer Tochter Loredana (22)

Anwälte: Vorwürfe basieren auf aus dem Kontext gerissenen Sprachnachrichten

RTLzwei stoppt Ausstrahlung von «Die Wollnys» und beobachtet weitere Entwicklungen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Silvia Wollny (61) setzt sich gegen Rassismusvorwürfe zur Wehr. Die Anschuldigungen kommen von ihrer Tochter Loredana (22) und deren Ehemann Servet Özbek.

In einer Presseerklärung der Kanzlei Brost Classen, der anwaltlichen Vertretung von Silvia Wollny, heisst es, die 61-Jährige weise die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück: «Unsere Mandantin lehnt jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung grundlegend ab. Derartige Unterstellungen entbehren jeder Grundlage und widersprechen der gesamten Lebenshaltung unserer Mandantin.»

Auslöser ist ein Video, das Tochter Loredana Wollny und Servet Özbek am Wochenende in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben. Darin äussert sich das Paar über die Zustände in der Familie und spielt Sprachnachrichten ab, die von Silvia Wollny stammen sollen.

«Aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert»

Dazu heisst es in der Mitteilung von Silvia Wollnys Anwälten: «Die derzeit von Servet und Loredana Wollny vorgespielten bzw. veröffentlichten Nachrichten werden aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert. Dies geschieht ganz offensichtlich bewusst und zielgerichtet, um unsere Mandantin öffentlich zu schädigen und sie unter Druck zu setzen. Besonders bedauerlich ist dies vor dem Hintergrund, dass unsere Mandantin alle Familienmitglieder stets nach Kräften unterstützt hat.»

Die Veröffentlichung dieser aus dem Kontext gerissenen Inhalte stelle eine Rechtsverletzung zu Lasten von Silvia Wollny dar. Laut der Kanzlei hat YouTube bereits ein Video wegen Rechtsverstössen gelöscht. Ausserdem liefen weitere presserechtliche Verfahren.

So reagiert RTLzwei

RTLzwei hatte zuvor reagiert und erklärt, vorerst keine neuen Folgen der Dokusoap «Die Wollnys - Eine schrecklich grosse Familie» mehr zeigen zu wollen. «Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst», verkündete der Sender am Dienstagmittag in einem Statement. Man beobachte die weiteren Entwicklungen und habe sich entschieden, «vorerst keine weiteren neuen Folgen» zu zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einem Videostatement, das die «Bild»-Zeitung von Silvia Wollny veröffentlicht hat, weist sie die Vorwürfe ebenfalls zurück: «Ich bin keine Rassistin», erklärt sie darin und verweist auf die Vorgeschichte der Nachrichten. Sie habe auf etwas reagiert, auf das sie nicht hätte so reagieren müssen, sagt sie. «Mir tut es von Herzen leid, dass sich da draussen viele Menschen angesprochen gefühlt haben, aber es ist ganz einfach nicht so», so Wollny unter anderem.