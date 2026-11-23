Darum gehts Eric und Chyna lehnen in der neusten «Bachelorette»-Folge die Rose von Ariel ab und scheiden aus

Chyna begründet seine Ablehnung damit, dass Ariel andere Kandidaten geküsst hat

Zuvor verteidigt Ariel Chyna gegen Kritik an seinen Kontaktlinsen und spricht von möglichem Mobbing

Saskia Schär Redaktorin People

Das Ziel des Reality-TV-Formats «Bachelorette» ist, von der Herzensdame jede Woche eine Rose zu erhalten, so eine Runde weiterzukommen und ihr im Idealfall im Finale gegenüberzustehen, um das letzte Blümchen – und bestenfalls auch ihr Herz – zu erobern. In der neusten Folge lehnen allerdings gleich zwei Männer die ansonsten so begehrte Blume von Ariel ab.

Während Kandidat Eric (26) meint, «der Funke ist nicht übergesprungen», und Ariel (23) ihm beipflichtet, ist die Erklärung von Kandidat Chyna (26) schon deutlich unangenehmer. «Dass du wirklich für jeden so einfach zu haben bist, ist halt ein fetter Abtörn für mich gewesen, und darum würde ich diese Rose dankend ablehnen», sagt er ihr vor versammelter Mannschaft. Es sei nicht als Angriff gemeint, «aber mitzubekommen, dass jeder zweite arbeitslose Crackhead hier die Zunge in deinen Hals stecken kann, ist für mich ein kleiner Abtörn gewesen.»

Mit seiner Aktion und seiner Wortwahl – «Crackhead ist ein Wort, das ich gern benutze, wenn ich Menschen beleidigen will» – schiesst er nicht nur gegen die «Bachelorette», sondern auch gegen seine Mitkandidaten, die sich in ihrer anfänglichen Meinung über ihn bestätigt fühlen. «Ich habe genau gewusst, mit diesem Typen stimmt irgendetwas nicht», meint Kandidat Mario und wird dann noch klarer: «Dreckstyp!» Für Kandidat Leandro (27) steckt hinter dem Vorgehen eines: Taktik.

«Für mich geht das schon Richtung Mobbing»

Von Anfang an hatte Chyna in der Gruppe einen schweren Stand. Ihm wurde mehrfach vorgeworfen, «fake», also falsch respektive nicht ehrlich, zu sein. So auch bei einer Poolparty in derselben Folge, die völlig aus dem Ruder läuft. Die Jungs bespritzen sich mit Wasser, werfen sich Drinks ins Gesicht und streiten lauthals. Ariel wähnt sich im Kindergarten. Als Chyna, der sich im Gespräch mit Ariel befindet, sich erneut Sprüche wegen seiner grünen Kontaktlinsen anhören muss, reicht es der «Bachelorette». «Was ist euer Problem mit Linsen? Ich habe Silikon, gemachte Lippen. Ich bin genauso ‹fake›», eilt sie ihm zu Hilfe. «Für mich geht das schon Richtung Mobbing, wenn alle auf einen gehen, weil er Linsen drin hat.»

Auf genau diese Situation spricht sie ihn nun auch in der Nacht der Rosen an: Erst verteidige sie ihn vor den anderen, und dann das? Daraufhin stellt sie klar: «Wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich sehr gern exklusiv, aber als Bachelorette habe ich eine andere Position als du – daher darfst du zurückgehen.» Chynas Fazit: «Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich zu gut für Ariel bin.»

«Die Bachelorette» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.