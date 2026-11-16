Erst die Honig-Massage, dann der falsche Ton: Diego verspielt bei «Bachelorette» Ariel seine Chance endgültig. Doch auch ein anderer Kandidat bringt sie mit grossen Worten aus dem Konzept.

Darum gehts Ariel schickt Diego nach Streit um seine Wortwahl ohne Rose aus der Bachelorette-Show

Diegos Auftritt verdirbt Ariel die Laune, der Schlummertrunk mit den Kandidaten fällt aus

Ellison gesteht Ariel auf einem Markt in Thailand seine Liebe, sie zweifelt an seiner Aussage

Saskia Schär Redaktorin People

Kandidat Diego (23) hat sich bei «Bachelorette» nicht nur mit seiner Honig-Massage unbeliebt gemacht, sondern auch mit seiner Wortwahl. Ersteres wollte sie ihm noch verzeihen, bei Zweiterem ist allerdings Schluss, wie sie gleich zu Beginn der neuen Folge klarstellt: «Ich weiss nicht, was dir einfällt, so mit mir zu sprechen. Ich weiss nicht, wer du denkst, dass du bist.»

Seine Verteidigungsversuche unterbricht sie mit der Erklärung, sie sei am Sprechen und er habe zuzuhören. «Mit so einem Typen wie dir, der so mit mir spricht und mit mir diskutieren will, kann ich nichts anfangen und es gibt auch nichts mehr zum Besprechen. Du erhältst keine Rose von mir, du bist selbst schuld.»

Das mit dem Diskutieren sieht Diego allerdings etwas anders. Erst erklärt er, dass er sich im Gegensatz zu den anderen Kandidaten für niemanden verbiegen werde und dass er nun mal seine eigene Ausdrucksweise habe. «Ich sage ‹Junge›, und jetzt, was willst du tun?» – «Dich zurückschicken. Geh zurück. Zurück in deine Holzklasse, in deinen Flieger», antwortet Ariel, ohne zu zögern.

Die Unterhaltung mit dem diskussionsfreudigen Diego vermiest der «Bachelorette» derart die Laune, dass sie den üblichen Schlummertrunk mit den Kandidaten ausfallen lässt, was insbesondere dem ebenfalls ausgeschiedenen Dani (32) missfällt. «Jetzt hat es nicht mal etwas zum Anstossen gegeben, um Gottes willen, weil Diego Randale gemacht hat, gopfertami nonemol!»

«Sind wir nun im falschen Film?»

Ein weiterer Kandidat, der mit seinen Worten bei Ariel für Aufsehen sorgt, ist Küken Ellison (20). Der gesteht ihr mitten auf einem Markt in Thailand seine Liebe, was bei Ariel und dem ebenfalls anwesenden Teilnehmer Karim für Verdatterung sorgt. «Sind wir nun im falschen Film, oder was ist das?», fragt sich die Baslerin etwas später vor der Kamera.

In einem persönlichen Gespräch will sie herausfinden, was wirklich hinter dieser Aussage steckt. An wahrhafte Liebe seinerseits mag sie nicht so richtig glauben, kennen sie sich doch erst seit kurzem. Nach der Unterhaltung ist für Ariel klar: «Er hat keine Ahnung, was Liebe ist.» Ob er dennoch eine der Rosen bekommt, erfahren die Zuschauer in der nächsten Folge.

«Die Bachelorette» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.