«Bachelorette»-Kandidat Eric brutal verprügelt

Schock für «Bachelorette»-Kandidat Eric (26): Nach einer Party stieg er am Freitagabend in Gossau SG aus dem Zug und wurde völlig unvermittelt attackiert. Mit zweifach gebrochenem Kiefer meldet er sich nun zu Wort – und sucht Zeugen.

Darum gehts «Bachelorette»-Kandidat Eric fuhr nach einer Party falsch und ist am Bahnhof Gossau attackiert worden

Ein Mann aus einer Vierergruppe erkannte ihn laut Eric und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht

Eric erlitt einen zweifach gebrochenen Kiefer, erstattete Anzeige und sucht Zeugen in Gossau

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein fataler Irrtum bei der Zugverbindung endete für den 26-jährigen Eric am späten Freitagabend in einem Albtraum. Der aktuelle «Bachelorette»-Kandidat war auf dem Heimweg von einer Geburtstagsparty, stieg versehentlich in den falschen Zug ein und landete schliesslich am Bahnhof Gossau SG.

Als er dort die Treppen hinauflief, begegnete er einer vierköpfigen Gruppe. Gegenüber Blick schildert er die Situation wie folgt: «Einer hat gesagt: ‹Hey, du bist doch der von der ‹Bachelorette›». Doch statt eines harmlosen Gesprächs eskalierte die Situation sofort: «Ich laufe in dem Moment auf die Leute zu, und dann hat er einen Schritt aus der Gruppe heraus gemacht und mir frontal eins verpasst.»

«Kann nicht nachvollziehen, wieso das passiert ist»

Es habe zuvor keinerlei Streit gegeben. Der Angriff erfolgte völlig ansatzlos. «Ich glaube, dass er mich wegen der ‹Bachelorette› erkannt und dann geschlagen hat. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso das passiert ist.»

Durch die Wucht des Schlags ging der 26-Jährige zu Boden. «Ich habe mich gar nicht wehren können. Er hat mich direkt am Kiefer getroffen. Mein Kiefer ist zweimal gebrochen.» Am Boden liegend, tastete er sein Gesicht ab und spürte die schwere Verletzung sofort. Zur Gegenwehr sei keine Chance mehr geblieben.

Besonders bitter: Niemand eilte ihm zu Hilfe. «Ich war ganz allein. Es war zirka 2 Uhr. Ich habe dann selbst den Notarzt gerufen und auf ihn gewartet.» Eric wurde unverzüglich ins Spital gebracht.

Eric sucht Zeugen

Die Täter sind bislang unbekannt, Eric hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Nun wendet er sich mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit: Er bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bahnhof Gossau verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. «Ich bin froh um jeden Hinweis.»

Gegenüber Blick bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen einen Einsatz am Bahnhof Gossau am Samstag um kurz nach 2 Uhr morgens. Zur Täterschaft könne man noch nichts sagen. «Die Ermittlungen laufen.»