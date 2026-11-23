Im Februar verabschiedete sich Michelle von der Bühne. Im Januar 2027 soll die Sängerin nun ins australische Dschungelcamp einziehen. Zwei weitere Namen kursieren ebenfalls bereits. Der Sender hält sich bedeckt.

Darum gehts Laut «Bild» sollen Serkan Yavuz, Michelle und Isabelle Horn im Januar ins Dschungelcamp einziehen

RTL kommentiert die Gerüchte nicht, Michelle soll eine der höchsten Gagen des Formats erhalten

Isabelle Horn berichtet von drei schweren depressiven Phasen und einer Auswanderung nach Schweden

Das Ende des Jahres ist absehbar, womit die ersten Spekulationen über die im Januar startende neue Staffel des Dschungelcamps beginnen. Geht es nach der «Bild»-Zeitung, sollen nebst Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz (33) auch der einstige Schlagerstar Michelle (54) und die Ex-«GZSZ»-Darstellerin Isabell Horn (42) teilnehmen.

RTL hat die möglichen Teilnehmenden bisher weder bestätigt noch dementiert. Auf Anfrage heisst es jedes Jahr: «Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht.»

Schwere depressive Phasen bei Isabell Horn

Isabell Horn spielte ab 2009 während fünf Jahren die Rolle der Pia Koch in der RTL-Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». 2015 war Horn noch einmal kurz als Pia zu sehen. Später übernahm sie weitere Fernsehrollen, darunter in «Bettys Diagnose».

Nach dem Ende ihres «GZSZ»-Vertrags erlebte Horn die erste von drei schweren depressiven Phasen. Die zweite folgte auf die Geburt ihrer Tochter, die dritte durchlebte sie während der Corona-Pandemie. Darüber berichtete sie im ARD-Podcast «Raus aus der Depression». «In den schlimmsten Phasen, da habe ich nicht mal geschafft, mir irgendwie die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen», sagte Horn dort.

Seit 2014 ist Jens Ackermann ihr Partner, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. 2023 wanderte die Familie nach Schweden aus. Nach etwa 18 Monaten ging es zurück nach Deutschland. Wie schwer ihr dieser Schritt fiel, hat Horn öffentlich gemacht.

Sie soll eine der höchsten Gagen erhalten

Michelle steht seit mehr als 30 Jahren auf Schlagerbühnen. Bekannt wurde sie mit Liedern wie «Wer Liebe lebt», 2001 vertrat sie Deutschland beim Eurovision Song Contest. Im Februar 2026 gab sie in Berlin ihr Abschiedskonzert. Dort hielt Sänger Eric Philippi (29) vor Tausenden Fans um ihre Hand an, sie nahm den Antrag an. Wenige Monate später trennten sie sich.

Heute befasst sich die Sängerin mit spiritueller Heilung. Sie hat sich nicht nur von ihrem Künstlernamen Michelle verabschiedet – nennt sich jetzt wieder Tanja Hewer –, sondern auch von ihren langen blonden Haaren. Sie präsentiert sich auf Instagram mittlerweile mit einem Buzz-Cut. Laut «Bild» soll sie für das Camp eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Formats bekommen.

Er kann sich Tipps von der Ehefrau holen

Der dritte vermeintliche Teilnehmer der Runde, Serkan Yavuz, ist seit 2019 im Reality-TV unterwegs, damals trat er bei «Die Bachelorette» an. Bei «Bachelor in Paradise» lernte er 2021 Samira kennen, 2023 heirateten die beiden, sie haben zwei Töchter. Im Februar 2025 machte Samira die Trennung öffentlich, kurz darauf wurde Serkans Affäre mit Reality-Darstellerin Eva Benetatou (34) bekannt. Die beiden Frauen trafen im Dschungelcamp 2026 aufeinander. Yavuz wurde schlussendlich Vize-Dschungelkönigin, womit sie ihrem Ex-Partner einige Tipps mitgeben könnte. Die Eheleute sollen sich inzwischen wieder angenähert haben. Beim Finale von Sam Dylans (41) «Iconic Drama Show» erklärte Yavuz nun aber, dass er nicht in den Dschungel ziehen werde. Ob das stimmt? Das wird sich zeigen.