Amira Aly teilt auf Instagram zum ersten Mal Schnappschüsse aus den Tagen unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter. Die privaten Aufnahmen lösen bei ihren Followern allerdings gemischte Reaktionen aus.

Darum gehts Amira Aly zeigt erstmals Instagram-Fotos aus den Tagen nach der Geburt ihrer Tochter im Spital

Die Fotostrecke zeigt das Wochenbett zu Hause mit Blumen, Torte und Guetzlibacken

Viele Follower danken für die Einblicke, andere kritisieren Aly

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Amira Aly (34) ist vor kurzem zum dritten Mal Mami geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (36) durfte sie eine Tochter begrüssen. Nun teilt die Moderatorin auf Instagram erstmals Fotos aus der Zeit unmittelbar nach der Geburt.

Eines der Bilder zeigt Aly mit ihrer Tochter im Spital, wobei das Mädchen unter einer Decke liegt und nicht zu sehen ist. Auf einem weiteren Schnappschuss sind die winzigen Füsschen des Babys zu erkennen. «Das Leben in letzter Zeit», schreibt die 34-Jährige dazu.

Sie geniesst das Wochenbett

Die Fotostrecke dokumentiert auch das Ankommen im Familienalltag zu Hause. Zu sehen sind unter anderem zahlreiche Blumensträusse, ein Sushi-Gutschein sowie die Fussballfeld-Torte, die Aly für ihren ältesten Sohn gebacken hat. Ausserdem scheint bei der Familie bereits Weihnachtsstimmung aufgekommen zu sein: Das Haus ist festlich dekoriert und auf einem der Fotos ist zu sehen, wie gemeinsam Guetzli gebacken werden.

Schon kurz nach der Entbindung hatte Aly ihre Community auf dem Laufenden gehalten und betont, dass es ihr trotz kleinerer Beschwerden gut gehe. «Ich liebe das Wochenbett so weit», verriet sie in einer Instagram-Story. Im Vergleich mit ihren beiden Söhnen mache es das Mädchen ihr momentan sehr leicht: «Sie schläft die ganze Zeit, sogar nachts.» Bilder aus diesen ersten Tagen hatte die Moderatorin bislang allerdings zurückgehalten – das holt sie nun mit ihrem neuen Beitrag nach. Auch Christian Düren gewährte auf seinem Profil eigene Einblicke in die gemeinsame Zeit mit der Kleinen.

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Gemischte Reaktionen ihrer Community

Viele Follower freuen sich über die privaten Aufnahmen. «Vielen Dank für die schönen Fotos», schreibt eine Nutzerin. «Danke für die tollen und liebevollen Einblicke», kommentiert eine andere. Zahlreiche weitere Fans fluten die Kommentarspalte mit Glückwünschen und roten Herzen.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. «Furchtbar, diese Selbstvermarktung!», wettert eine Nutzerin unter dem Beitrag. «Schön ausgeschlachtet», lautet ein anderer Kommentar.