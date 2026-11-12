Die frischgebackene Dreifach-Mama Amira Aly beeindruckt mit Tortenkünsten. Sie hat zum siebten Geburtstag ihres Sohnes eine aufwendige Fussballfeld-Torte kreiert. Auf Instagram sorgt das Ergebnis selbst bei Back-Profis für Begeisterung.

Darum gehts Amira Aly backte zwei Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes eine Torte zum 7. Geburtstag

Die Fussballfeld-Torte zeigte Tore und Spieler, im Making-of trug Aly ihr Baby im Tuch bei sich

Auf Instagram gratulierten Lilly Becker und Jana Ina Zarrella, Sally Özcan lobte die Torte

Vor rund zwei Wochen ist Amira Aly (34) zum dritten Mal Mami geworden. Trotzdem hat es sich die Moderatorin nicht nehmen lassen, ihrem ältesten Sohn zum siebten Geburtstag eine aufwendige Torte zu backen. Auf Instagram zeigt die «Das grosse Promibacken»-Gewinnerin, wie viel Liebe sie in das süsse Meisterwerk gesteckt hat.

Das Ergebnis – ein detailreiches Fussballfeld samt Toren und Spielern – kann sich sehen lassen. In einem Making-of-Video zeigt die 34-Jährige die mehrstündige Entstehung des Kuchens. Zeitweise stand Aly sogar mit ihrer neugeborenen Tochter im Tragetuch in der Küche, um die Torte für den Sohn aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) rechtzeitig fertigzustellen. «Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz», schrieb sie zu dem Beitrag dazu.

Zwischenzeitliche Zweifel in der Backstube

Dass Amira Aly hohe Ansprüche an ihre Backkünste stellt, bewies sie schon im Vorjahr, als sie ihrem Sohn eine Torte in Form einer Weltkugel zauberte. Doch auch einer «Promibäckerin des Jahres» gelingt nicht alles auf Anhieb.

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In einer Instagram-Story gestand sie, beim Backen immer wieder an einen kritischen Punkt zu kommen, «wo ich vor dieser nicht fertigen Torte stehe und mir denke: ‹Das wird doch nie was.›» Dieses Mal bereiteten ihr die Details des Spielfelds Kopfzerbrechen, da sie zunächst nicht gewusst habe, wie sie ein überzeugendes Rasenmuster umsetzen sollte. Grüne Zuckerstreusel brachten schliesslich die rettende Lösung. Am Mittwochabend konnte sie erleichtert Entwarnung geben: «Torte hat geklappt – Kind und Mama sind glücklich.» Und geschmeckt habe sie obendrein.

«Die Torte ist super schön geworden»

In den Kommentaren häufen sich neben Glückwünschen für das Geburtstagskind vor allem Komplimente für die Bäckerin. Lilly Becker (50) kommentierte schlicht «Perfektion» und «Happy Bday», auch Jana Ina Zarrella (49) gratulierte herzlich. Selbst Sally Özcan (38), als «Sallys Welt» eine echte Institution in der deutschsprachigen Backszene, zeigte sich begeistert: «Happy Birthday. Die Torte ist super schön geworden.»

Auch Oliver Pocher meldete sich zu Wort. Auf Instagram teilte der Comedian ein seltenes Foto mit Aly und den beiden gemeinsamen Söhnen. «So… ein weiterer Geburtstag ist im Kasten am 11.11.! Jetzt bist du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen ‹alten› Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa», schrieb der 48-Jährige zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: «Aber das Allerwichtigste… Mama & Papa lieben dich sehr und freuen uns auf das nächste Jahr mit dir!»