Amira Alys Tochter kommt bald – und per Kaiserschnitt. Die Moderatorin ist im neunten Schwangerschaftsmonat; nach früheren Geburten raten ihr Ärztinnen und Ärzte von einer natürlichen Geburt ab.

Darum gehts Amira Aly ist im neunten Monat mit einem Mädchen schwanger

Nach zwei Kaiserschnitten und Uterusruptur ist einer geplant

Christian Düren wird Vater; der Mädchenname bleibt privat

Saskia Schär Redaktorin People

Amira Aly (34) befindet sich aktuell im neunten Schwangerschaftsmonat, wie die Moderatorin in ihrem Podcast «Amira + 1» verrät. Das Baby entwickle sich prächtig und auch sie selbst, wie sie lachend anfügt. Knapp 10 Kilo habe sie mittlerweile zugenommen und sei darauf «richtig stolz». Bei ihren beiden Jungs wären es jeweils 14 Kilogramm gewesen.

Wann genau ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblicken wird, weiss die Moderatorin noch nicht konkret. «Aber die Kleine wird definitiv früher kommen und es wird wieder ein Kaiserschnitt.» Sie müsse nun von Woche zu Woche schauen.

Da sie bei ihren beiden vorherigen Geburten jeweils einen Kaiserschnitt hatte, «wurde mir wärmstens davon abgeraten, eine natürliche Geburt zu versuchen». Dies auch aus dem Grund, dass sie bei ihrem zweiten Jungen «eine Komplikation hatte, einen Uturusruptur». Dabei reisst die Wand der Gebärmutter, was einen lebensgefährlichen medizinischen Notfall darstellt. Ihre Narben müssen daher ganz genau beobachtet werden: «Wie fest sie sind, wie dick sie sind, damit ich da nicht in Gefahr komme oder das Baby.»

«Das ist uns sehr, sehr wichtig»

Über ihren Partner, «taff»-Moderator Christian Düren (36), verliert sie nur positive Worte. Für ihn wird es das erste Kind sein und er erlebe daher eine «sehr, sehr aufregende Zeit», er fühle sich gut. «Er macht das alles super, er macht das ja auch mit meinen Jungs schon super. Er wird das auch sicherlich mit seiner Tochter wunderbar machen», ist sich die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) sicher.

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Wie das kleine Mädchen heissen soll, ist für das Paar schon seit langem klar. Bei einem gemeinsamen Abendessen habe eine Freundin plötzlich diesen einen Namen genannt, «und dann haben wir uns beide so angeguckt und wir so: Oh, der ist aber süss». Seit diesem Tag wird das Baby so genannt, «also die ganze Familie nennt die Kleine schon so, es gibt kein Zurück mehr», erklärt Aly.

Die Öffentlichkeit wird den Namensvorschlag der Freundin allerdings nicht erfahren. Wie bei ihren beiden Jungs soll der nicht bekannt gegeben werden. «Das ist uns sehr, sehr wichtig», so Aly.