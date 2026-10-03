Amira Alys Followerschaft freut sich seit Monaten gemeinsam mit der Influencerin auf ihr Baby. Bis zur Geburt dürfte es auch nicht mehr lang dauern. Doch bis zuletzt muss sich Aly mit Kritikern herumärgern, die sich an ihrem Verhalten während der Schwangerschaft stören.

Sophie Ofer Redaktorin People

Sie zählt bestimmt schon die Tage bis zur Geburt ihrer kleinen Tochter. Amira Aly (34) geht ganz offen und ohne Tabus mit ihrer Schwangerschaft um; ihre Fans feiern sie dafür und freuen sich mit ihr. Doch immer wieder werden Stimmen laut, die Aly für ihre Art und Weise, schwanger zu sein, angreifen.

«Schon verrückt, wie sehr man Leute damit ärgern kann, wenn man seinen Bauch anfasst», schreibt die hochschwangere Aly nun in einem Instagram-Post. Offenbar liest sie immer wieder Kommentare, in denen man sich daran stört, dass die Schwangere in Fotos und Videos ihren Bauch hält.

«Wie sie immer ihren Bauch anfassen muss»

Doch Aly will sich das nicht gefallen lassen und schlägt zurück – mit extra viel Babybauch. In einem selbstironischen Video präsentiert sie ihren Bauch aus jedem erdenklichen Winkel und hält ihn ganz «ungeniert» in ihren Händen. Dazu die Botschaft: «Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht trotzdem schlafen.»

Im Video eingeblendet sind zwei Posts von Usern, die sich daran offenbar stören. «Wie sie immer ihren Bauch anfassen muss. Verstehe ich nicht», schreibt eine der Personen, dazu Emojis, die die Augen verdrehen. «Wenn man auf Fotos nicht merkt, dass man schwanger ist, muss man halt nachhelfen. Auf JEDEM Foto», so das Zitat der anderen.

«Du machst alles richtig»

In den Kommentaren kommt Alys Video extrem gut bei den Fans an. «Welche werdende Mama hat nicht die ganze Zeit ihre Hände am Bauch? Du machst alles richtig, und wen es stört, soll halt weiterscrollen», schreibt eine Userin. «Ich hatte gefühlt dauerhaft die Hände an meinem Bauch. Es war einfach wie ein Magnet und ich habs geliebt. Fass ihn an so viel und so oft du willst!», so die unterstützenden Worte einer Mutter.

Auch eine prominente Stimme stellt sich hinter Amira Aly: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62). «Wie schön, dass ich deinen Bauch gestern auch kurz anfassen durfte … Er fühlt sich einfach wunderbar an», schreibt sie.