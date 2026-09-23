Darum gehts
- Schlagerstar Michelle zeigt sich erstmals seit Trennung im Mai öffentlich
- Sie gesteht, kaum Vertrauen für neue Beziehungen zu haben
- Seit Mai lebt sie zurückgezogen, verbringt Zeit mit ihren Hunden
Erst der romantische Antrag auf der Bühne, dann das plötzliche Liebes-Aus: Anfang Mai gaben Schlagerstars Michelle und Eric Philippi überraschend ihre Trennung bekannt. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich ihre Wege. Für Michelle war es ein schwerer Schlag; monatelang wurde es anschliessend still um sie.
Nun hat sich die 54-jährige Sängerin erstmals wieder bei einem Event sehen lassen. Eine Einladung zum «Heidifest», Heidi Klums vom Oktoberfest inspirierte Trachtenparty, konnte sie wohl nicht ablehnen. Dort spricht sie ungewohnt offen über das Ende ihrer Beziehung.
«Bitte lass uns weiterfahren»
Noch vor einem Jahr gingen Michelle und der 29-jährige Eric Philippi gemeinsam zu Klums Heidifest. Zu diesem Zeitpunkt schien ihre Hochzeit in greifbarer Nähe, die zwei Heiratsanträge hatte Philippi seiner Partnerin öffentlich gemacht. Doch zur Trauung sollte es nie kommen.
Auf Instagram wandte sich Michelle an ihre Fans, um über das Liebes-Aus zu sprechen; sonst hielt sie sich eher bedeckt.
Zum ersten Mal seit der Trennung im Mai zeigte sich Michelle nun wieder bei einem grossen Event. «Ich bin heute das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit nach dem ganzen Spektakel, was da so war. Also, ich war gar nicht mehr draussen», sagt sie gegenüber der ARD auf die Frage, wie es ihr denn aktuell gehe.
Der öffentliche Auftritt beim Heidifest habe sie Überwindung gekostet. «Und als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, habe ich gedacht: ‹Bitte lass uns weiterfahren.› Und wir sind extra so spät gekommen, weil ich dachte, ihr seid alle schon weg. Also, so gehts mir.»
«Weiss nicht, ob ich das noch mal möchte»
Im Interview mit dem TV-Magazin «Brisant» hat Michelle noch vor wenigen Tagen offen über die emotionalen Narben gesprochen, die die Trennung in ihr hinterlassen hat. «Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt noch mal jemandem so vertrauen kann, weil mein Vertrauen doch massiv gebrochen wurde.» Eigenen Angaben zufolge ist sie derzeit single. «Und wenn man so viel gibt und dann das Herz gebrochen wird, weiss ich nicht, ob ich das noch mal möchte.»
Seit der Trennung vor rund einem halben Jahr habe sie ihr Zuhause kaum mehr verlassen. «Ich bin so gern zu Hause bei meinen Hunden und gehe dann lieber mit meinen Hundefreunden nachmittags um 17 Uhr im Wald spazieren. Das gibt mir viel mehr.»