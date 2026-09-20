Moderatorin Martina Reuter und Fitnesscoach Vladi Pavlic sind kein Paar mehr. Erst im Februar machten sie ihre Beziehung öffentlich. Beide haben das Liebes-Aus inzwischen bestätigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martina Reuter (46) und Partner Vladi Pavlic (47) haben sich getrennt

Reuter verlor dank Pavlics Coaching über 55 Kilo in zwei Jahren

In zwei Wochen nimmt sie an einem Wettkampf in Linz teil

Fynn Müller People-Redaktor

Martina Reuter (46) ist wieder Single. «Das Leben kann sich von heute auf morgen verändern. Ich gehe diesen Weg jetzt alleine», schreibt die «Sat.1-Frühstücksfernsehen»-Moderatorin am Samstag bei Facebook. Weniger später bestätigt sie die Trennung gegenüber der «Krone». «Ja, Vladi hat sich getrennt.»

Einen Grund nennt sie nicht. Bei der Plattform oe24 erzählt Reuter, sie habe das Liebes-Aus nicht länger verheimlichen können. Auf Veranstaltungen sei sie ständig gefragt worden, wo Pavlic denn sei.

Am Sonntag meldet sich auch er zu Wort. In seiner Instagram-Story schreibt der Personaltrainer, dass sich die Wege der beiden getrennt haben. Man sei dankbar für die schönen Momente, privat wie beruflich. «Wir respektieren und schätzen uns nach wie vor als Menschen.» Und weiter: «Uns beiden geht es gut, und wir werden auch weiterhin wie bisher an unseren Projekten arbeiten.»

Moderatorin hat 55 Kilo abgenommen

Anfangs war Pavlic ihr Fitness-Coach. Er schrieb ihre Trainings- und Ernährungspläne. In rund zwei Jahren purzelten mehr als 55 Kilo, zu Spitzenzeiten brachte Reuter 125 auf die Waage. Im Februar öffentlich, dass sie frisch verliebt ist. Im Frühjahr schwärmte sie dann: «Aus Training wurde Liebe.»

Auch ihre Familie profitiere durch ihre Transformation. «Die Beziehung zu meinen Kindern ist viel enger geworden. Wir kochen gemeinsam, wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio», sagte die alleinerziehende Mutter gegenüber «Bunte».

Ans Aufgeben denkt sie auch jetzt nicht, im Gegenteil. Der «Krone» sagt sie: «In zwei Wochen habe ich den nächsten Wettkampf in Linz und in vier Wochen gehts nach Amerika. Das ziehe ich jetzt alleine durch».