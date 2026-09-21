Ehe-Aus bei Sarah Connor und Florian Fischer

Sarah Connor und Florian Fischer sind kein klassisches Ehepaar mehr. Die deutsche Sängerin verrät auf Instagram, wie ihre Beziehung jetzt aussieht. Wenn sie Lust haben, schlafen sie trotzdem miteinander.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sarah Connor (46) und Florian Fischer (51) trennen sich seit Frühjahr

Trotz Trennung: Teilen Wohnräume, arbeiten zusammen, haben weiterhin gelegentlich Sex

Verheiratet seit 2013, zwei Kinder, keine neuen Partner geplant

Fynn Müller People-Redaktor

So privat hat man Sarah Connor (46) selten gesehen. Frisch zurück von ihrer Tour, wendet sich die Sängerin auf Instagram an ihre Fans, um «Gerüchte und unnötige Schlagzeilen zu vermeiden». Sie und ihr Ehemann Florian Fischer (51) sind offiziell kein Paar mehr. Ganz getrennt sind sie trotzdem nicht.

Connor erklärt: «Unsere Beziehung hat ihre Form verändert. Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehepaar mehr.» Kein Ehekrieg, kein Drama. Im Gegenteil: «Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von 'nem Campingtrip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen.»

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Sie haben weiterhin Sex

Dann kommt eine Aussage, die viele Fans überraschen dürfte: «Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander», schreibt Connor. Sex sei in ihrer Beziehungsform also nach wie vor ein Thema.

Der Grund für den Umbruch? «Wir brauchten beide mehr Raum für uns und empfinden es nach den ersten Monaten der Umgewöhnung als befreiend, dass das nun für jeden möglich ist.» Was das genau heisse, sei «einzig und allein unsere Sache».

Neue Partner gibt es auch keine. «Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern geniessen beide unser Leben», schreibt die Sängerin.

So lernten sie sich kennen

Die beiden verbindet eine lange Liebesgeschichte. Florian Fischer war zuerst ihr Manager, dann ihr Mann. 2013 heirateten sie, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Beruflich bleibt alles beim Alten. Zuerst hatte die «Bild» über die veränderte Beziehung berichtet.

Ganz zugemacht hat Connor die Tür aber nicht. Ihr Schlusssatz: «Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören. Aber wer weiss, vielleicht auf der nächsten Platte.»