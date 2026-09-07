Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt

Das deutsche Promi-Paar Annemarie und Wayne Carpendale hat sich nach fast 20 Jahren getrennt. Laut Berichten wohnen sie weiterhin im gemeinsamen Haus in München.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annemarie und Wayne Carpendale haben sich nach fast 20 Jahren getrennt

Das Paar lebt noch zusammen im gemeinsamen Haus in München

Seit 2007 verheiratet, ein Sohn geboren 2018 namens Mads

Saskia Schär Redaktorin People

Überraschende Nachrichten aus Deutschland: Das Promi-Pärchen Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) soll sich getrennt haben. Das wollen sowohl «Bild» als auch «Gala» exklusiv erfahren haben. Demnach sei das Paar bereits seit einiger Zeit nicht mehr zusammen, wohne aber noch immer im gemeinsamen Haus in München.

Das Paar ging seit November 2007 gemeinsam durchs Leben und gab sich sechs Jahre später auf Ibiza das Jawort. Ihre Liebe wurde 2018 durch die Geburt des gemeinsamen Sohnes Mads (8) gekrönt. Ihn halten sie strikt aus der Öffentlichkeit, Fotos von ihm gibt es lediglich mit verdecktem Gesicht.

Vom Popstar zur TV-Allzweckwaffe

Annemarie Carpendale (48, geborene Warnkross) startete ihre Karriere im Rampenlicht Anfang der 2000er-Jahre als Mitglied der Popgruppe Bellini. Der endgültige Durchbruch im Fernsehen gelang ihr 2004 beim Musiksender VIVA, ehe sie 2005 zu ProSieben wechselte. Dort etablierte sie sich rasch als eines der prägendsten Gesichter des Senders: Seit über zwei Jahrzehnten steht sie für «taff» vor der Kamera. Darüber hinaus führt sie regelmässig durch grosse Prime-Time-Formate und Live-Events vom roten Teppich der Oscar-Verleihung in Los Angeles.

Aus dem Schatten des berühmten Vaters auf die Schauspiel-Bühne

Wayne Carpendale (49), Sohn von Schlager-Legende Howard Carpendale (80), schlug nach einem BWL-Studium erfolgreich den Weg vor die Kamera ein. Bekanntheit erlangte er ab 2000 durch seine Rolle in der RTL-Soap «Unter uns». Es folgten Hauptrollen in quotenstarken TV-Produktionen wie «Der Landarzt», «ProSieben Promiboxen» oder «Sturm der Liebe». Neben der Schauspielerei hat sich Carpendale auch als vielseitiger Moderator einen Namen gemacht – unter anderem für Formate wie «Nur die Liebe zählt», «Deal or No Deal» oder «Herz an Bord».