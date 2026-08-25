Trennung bei Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Das liess am Dienstagabend der gemeinsame Anwalt via dpa verkünden, wie «Bild» berichtet. Das Glamour-Paar war sei 2014 verheiratet.

Die Trennung kommt überraschend. Wie der Anwalt von Carsten Maschmeyer (67) und Veronica Ferres (61) am Dienstagabend bestätigt, geht das deutsche Glamour-Paar seit geraumer Zeit getrennte Wege. Gemäss Anwalt Christian Schertz seien Maschmeyer und Ferres «in Freundschaft» auseinander gegangen.

Schauspielerin Veronica Ferres und der «Höhle der Löwen»-Unternehmer Carsten Maschmeyer lernten sich 2009 kennen. Nach zwei Jahren verlobten sie sich, bevor dann 2014 ihre Liebe bei einer grossen Hochzeit in Nizza gefeiert wurde. Der Anfang ihrer Beziehung war nicht einfach. Beide brachten Kinder aus früheren Beziehungen mit. Ferres hatte bereits Tochter Lilly, während Maschmeyer zwei Söhne aus einer vorherigen Ehe hatte. Die Kinder auf beiden Seiten akzeptierten die neuen Partner an der Seite ihrer Eltern zunächst nicht. Erst nach vier Jahren fanden sich Maschmeyers Söhne mit der neuen Frau an seiner Seite ab.

Ihre Beziehung beschrieb Ferres stets als «Yin und Yang». Er, der zahlenorientierte, rationale Mensch, sie die Intuitive und Emotionale. Ausserdem gab sie an, dass sie in der Beziehung häufig «Warungsgespräche» führten und regelmässig Date Nights veranstalteten, um ihre Liebe zu pflegen.