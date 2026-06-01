Collien Fernandes gibt trotz des Verrats ihres Ex-Mannes Christian Ulmen die Hoffnung auf die Liebe nicht auf. Das Alleinsein fällt ihr schwer und sie sucht beim Online-Dating eine neue Partnerschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Collien Fernandes beschuldigt Ex-Mann Christian Ulmen, Fake-Profile erstellt zu haben

Seit Ende 2025 auf Promi-Datingplattform aktiv

14-jährige Tochter lebt im Wechselmodell, Fernandes wünscht sich neue Partnerschaft

Saskia Schär Redaktorin People

Ihr eigener Ehemann hat Collien Fernandes (44) während Jahren hintergangen, Fake-Profile unter ihrem Namen erstellt und über diese Profile stark sexualisierte Nachrichten mit Dutzenden Männern ausgetauscht. So der Vorwurf von Fernandes an Christian Ulmen (50), für den die Unschuldsvermutung gilt. Im September gaben sie die Trennung bekannt.

Trotz dieser traumatischen Erfahrung will sie nicht alle Männer über einen Kamm scheren und hat «die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass es da draussen auch ordentliche Typen gibt». Das sagt sie im RTL-«Exclusiv»-Interview mit Frauke Ludowig (RTL+) und es wird klar, dass die Schauspielerin einer neuen Liebe gegenüber nicht abgeneigt wäre.

Das Alleinsein falle ihr «total schwer». Sie merke, dass sie alleine gar nicht wirklich Lust hat, Dinge zu tun. «Also so jetzt mal allein zu sagen, ‹Hey, ich spring jetzt mal in den Pool›, das ist irgendwie komisch. Und ich muss sagen, dass ich mit dem Alleinsein auch noch nicht richtig klarkomme, weil das eigentlich ja mal anders gedacht war.» Gemeinsam mit Ulmen hat sie eine 14-jährige Tochter, da das Paar jedoch das Wechselmodell lebt, ist sie nur zeitweise bei Fernandes.

«Es funktioniert viel besser jetzt»

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres ist Fernandes auf einer Promi-Datingplattform aktiv. Ob das nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihren Ex noch klappe? «Es funktioniert viel besser jetzt. Und es ist auch viel leichter, wenn die Männer um die Geschichte wissen», so Fernandes. Die Männer wüssten nun ihre Reaktionen auf gewisse Situationen besser einzuordnen.

Doch kann sie nach solchen Erlebnissen überhaupt noch vertrauen? «Das geht irgendwie, also ich bin auch echt erstaunt, dass ichs doch wieder schaffe, so zu vertrauen.» Sie gucke zwar «ein bisschen genauer hin», lasse sich nicht einfach so fallen aber merke gleichzeitig, «dass ich wieder in der Lage bin, zu vertrauen».

Ob sie nochmals heiraten würde, darauf hat sie derzeit noch keine Antwort. Für die Zukunft wünscht sie sich eine «glückliche Partnerschaft», ein «schönes Familienleben» und dass sie einfach mit einem Menschen, der ihr guttut, Eis essend am Strand liegen möchte.



