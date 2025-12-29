So präsentiert sich Collien Fernandes auf Dating-Apps

Collien Fernandes ist seit diesem September von Schauspieler Christian Ulmen getrennt. Auf der Suche nach einem neuen Partner zeigt sie sich feministisch und mit unreiner Haut.

Seit diesem Jahr ist die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) wieder Single. Im September 2025 gaben sie und Schauspieler Christian Ulmen (50) nach 14 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Fernandes, die bis dahin den Namen Fernandes-Ulmen trug, gibt nun regelmässig Einblicke in ihr neues Leben als Alleinstehende. So hat die Deutsche kürzlich gegenüber der «Zeit» verraten, dass sie sich bei ihrer Partnersuche auch auf Dating-Apps angemeldet hat. Sie schätze dabei vor allem die Klarheit: «Was ich als echten Vorteil der Apps empfinde, ist, dass man weiss, dass die Person dort ebenfalls sucht», so die Schauspielerin.

«In keiner Beziehung dazwischenfunken»

Fernandes betont, dass sie grossen Wert darauf lege, keine Beziehungen zu stören. «Wenn ich an der Käsetheke stehe und den Mann vor mir in der Schlange interessant finde, weiss ich nicht, ob der nicht vielleicht vergeben ist. Ich möchte in keiner Beziehung dazwischenfunken, daher würde ich niemals jemanden irgendwo ansprechen.» Diese klare Haltung zieht sich auch durch ihr Online-Dating-Profil.

Um authentisch zu wirken und potenziellen Partnern einen ehrlichen Eindruck zu vermitteln, habe Fernandes ein Foto von sich hochgeladen, das sie mit Hautausschlag im Gesicht zeigt. «Ich habe sehr viele Allergien und Unverträglichkeiten.» Für Dreharbeiten achte sie allerdings auf ihre Ernährung.

«Das lieben die Männer. Nicht.»

Doch in der freien Zeit sehe ich das lockerer, und das sieht man meiner Haut dann auch an», erklärt sie. Für sie sei es wichtig, dass ein möglicher Partner von Anfang an damit klarkomme: «Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub. Wenn der Mann damit ein Problem hat, haben wir ein Problem.»

Neben ihrem Foto hebt Fernandes in ihrem Profil auch ihre politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen hervor: «Dass mir feministische Themen am Herzen liegen, steht ebenfalls ganz oben in meiner Dating-Bio.» Sie sei «eine verpickelte Feministin. Das lieben die Männer. Nicht. Aber am Ende geht es ja darum, ob man zusammenpasst.» Fernandes macht ausserdem deutlich, dass sie ernsthafte Absichten hat und nicht an schnellen Bekanntschaften interessiert ist: «Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock.»

Ob sie über die Apps bereits jemanden getroffen habe, möchte die Moderatorin nicht verraten. «Ich möchte dazu lieber nichts sagen. Es geht immerhin um echte Menschen und echte Begegnungen.»