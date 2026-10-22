Spürte Adam Wolke (†38), dass etwas nicht stimmte?

Der Streamer Adam Wolke starb im Alter von 38 Jahren an einem geplatzten Aneurysma. Kurz vor seinem Tod klagte er über Kopf- und Nackenschmerzen. Waren dies bereits Vorboten?

Darum gehts Twitch-Streamer Adam Wolke starb mit 38 Jahren nach geplatztem Aneurysma und schwerer Hirnblutung

Zwei Wochen zuvor berichtete er von Kopfschmerzen, schwarzen Flecken und Benommenheit im Stream

Waren Symptome Warnzeichen für ein Hirnaneurysma?

Silja Anders Redaktorin People

Die Streamer-Welt steht unter Schock: Nach einem geplatzten Hirnaneurysma ist der 38-jährige Twitch-Star Adam Wolke vor wenigen Tagen verstorben. Das bestätigte sein guter Freund und Arbeitskollege Jens «Knossi» Knossalla (40) auf Instagram.

Das geplatzte Aneurysma führte bei Wolke zu einer starken Hirnblutung, die letztendlich seinen Tod zu verursachte. Etwa zwei Wochen vor seinem Tod sprach Wolke mit seinen Followern über Unwohlsein und klagte über Kopfschmerzen, die plötzlich als schwarze Flecken vor den Augen auftauchten.

Schwarze Flecken, Benommenheitsgefühl

«Ich habe so schwarze Flecken gehabt. (…) Ich habe die Sachen gesehen, aber es war trotzdem irgendwie so mit Flecken», erinnerte er sich im Video. Er bezeichnete das Phänomen als «schmerzlose Migräne». Als er sich ausruhen wollte, habe er sich «wie besoffen» gefühlt, obwohl er nüchtern war. Der Streamer überlegte noch, ob die Beschwerden mit einer Augenlaser-OP zusammenhängen würden – und anschliessendem grellen Licht, dem er beim Coiffeur ausgesetzt war.

Am nächsten Tag soll es Adam Wolke jedoch bereits besser gegangen sein, lediglich sein Nacken sei stark verspannt gewesen und er habe sich «mega kaputt» gefühlt. Könnten die schwarzen Flecken und weiteren Symptome Vorboten für sein zu frühes Ableben gewesen sein?

Nein, sagt der deutsche Neurologe Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz zu «Bild». Schwarze Flecken im Gesichtsfeld und Benommenheitsgefühle seien demnach keine typischen Warnzeichen für eine Subarachnoidalblutung, also eine Blutung im Gehirn nach einem geplatzten Aneurysma.

Symptome vom USZ sagen etwas anderes

Anders sieht es das Unispital Zürich – laut der Website könne man die Symptome durchaus als Warnzeichen für ein solches Hirnaneurysma deuten. Ursachen für ein Aneurysma können etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, ebenso wie Verletzungen der Gefässwände, Erbkrankheiten, Infektionen oder Drogenkonsum.

Ein Aneurysma bleibt oft lange unbemerkt und wird in vielen Fällen eher zufällig während anderer Untersuchungen entdeckt. Symptome für ein Hirnaneurysma sind etwa Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schmerzen im Bereich des Auges, Lähmungen im Gesicht, Sprachstörungen oder Probleme mit dem Gleichgewicht. Reisst ein Hirnaneurysma, treten plötzlich starke Schmerzen im Hinterkopf und Nacken auf, die in den Rücken ausstrahlen können. Der Patient muss sich häufig vor Schmerzen übergeben oder wird direkt bewusstlos. Laut dem USZ stirbt etwa ein Drittel der Betroffenen bei einer Blutung eines Hirnaneurysmas. Eine Anfrage von Blick für eine genauere Einschätzung zum Fall Adam Wolke beim USZ blieb bisher unbeantwortet.