Die Kennedy-Familie trauert: Kyle Kennedy, Enkelin von Robert F. Kennedy, starb am 21. September mit nur 42 Jahren in Westwood, Massachusetts. Die Todesursache ist noch ungeklärt, Ermittlungen laufen.

Darum gehts Kyle Kennedy ist tot

Die Enkelin von Robert F. Kennedy starb im Alter von 42 Jahren

Nach einem Unfall sass sie seit 2020 im Rollstuhl

Silja Anders Redaktorin People

Die Kennedy-Familie trauert um Kyle Kennedy. Die Enkelin von Robert F. Kennedy (1925–1968) ist am 21. September 2026 im Alter von nur 42 Jahren in ihrem Zuhause in Westwood, Massachusetts, verstorben. Die genauen Umstände ihres Todes sind laut «pagesix» noch unklar. Die Sterbeurkunde liegt vor, die Ermittlungen dauern an.

Kyle Kennedy war eine Frau, die trotz schwerer Schicksalsschläge für andere da war. Nach einer Rückenmarksverletzung im Jahr 2020, die zu einer Lähmung führte, widmete sie sich weiterhin hingebungsvoll ihren beiden Söhnen, Conor (12) und Declan (10), sowie ihren zwei lebhaften Terriern. Auch für Menschen mit Behinderung setzte sie sich in ihren letzten Lebensjahren verstärkt ein, wie aus einem Nachruf hervorgeht.

Einige Schicksalsschläge verkraftet

Die Tochter von Michael Kennedy, dem 1997 verstorbenen Neffen von John F. Kennedy, hinterlässt neben ihren Söhnen auch ihre Mutter Victoria und ihren Ex-Mann Liam Kerr. Conors Zwillingsschwester Josie starb bereits kurz nach der Geburt. Die Trauerfeier für Kyle Kennedy fand im kleinen Kreis statt.

Beruflich engagierte sich Kyle Kennedy als Lehrerin und später als Coach für andere Pädagogen. Besonders wichtig war ihr der Einsatz für Chancengleichheit in der Grundschulausbildung. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen lebte sie mit bewundernswerter Stärke und hinterlässt ein Vermächtnis des Mitgefühls und Engagements.