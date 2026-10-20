Adam Wolke ist im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung verstorben. Der Tod wurde von seinem guten Freund Knossi auf Instagram bestätigt.

Fynn Müller People-Redaktor

Die deutsche Streaming-Szene steht unter Schock. Adam Wolke, bekannt als Pionier des IRL-Streamings, ist mit nur 36 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht teilte Twitch-Star Jens «Knossi» Knossalla (40) am Dienstag auf Instagram mit.

«Er erlitt eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas», heisst es in dem gemeinsamen Post von Knossi und Verena Ullrich, einer engen Freundin des Verstorbenen. «Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet.»

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IRL-Streams revolutioniert

Auf Nachfrage von «Bild» bestätigt das Management des Streamers seinen Tod. Adam Wolke galt als eine Schlüsselfigur in der europäischen Streaming-Welt. Bereits 2013 wagte er sich in das damals noch weitgehend unerforschte Gebiet des IRL-Streamings («In Real Life»), bei dem Zuschauer live an Alltagsmomenten, Reisen oder Events teilhaben können. Mit «SkylineTV» setzte er neue Massstäbe, indem er seine Abenteuer in Echtzeit aus verschiedenen Städten und Ländern sendete.

Auch hinter den Kulissen war Wolke aktiv: Er produzierte aufwendige Livestreams für deutsche Twitch-Grössen wie Knossi, MontanaBlack (38) und Trymacs (32). 2024 gewann er zudem die «Knossi-Edition» der TV-Show «Big Brother».

Der Verlust trifft die Community schwer. Unter Knossis Instagram-Beitrag nehmen zahlreiche Weggefährten von Wolke Abschied. Auch der Schweizer Content-Creator Aditotoro (27) nimmt Abschied. Er kannte Wolke aus gemeinsamen Projekten.