«Breaking Bad»-Star RJ Mitte stirbt mit 34

Der Schauspieler und Aktivist RJ Mitte ist tot. Er verstarb überraschend im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde der US-Amerikaner vor allem durch seine ikonische Rolle als Walter «Flynn» White Jr. in der preisgekrönten Hit-Serie «Breaking Bad».

Darum gehts RJ Mitte ist überraschend mit 34 Jahren gestorben

Berühmt wurde er als Walter «Flynn» White Jr. in «Breaking Bad»

Er warb für Inklusion; Todesumstände sind unbekannt

Guido Felder Ausland-Redaktor

Wie seine Vertreter gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ mitteilten, verstarb der beliebte Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftliche Verfechter der Rechte von Menschen mit Behinderungen völlig unerwartet. Laut Berichten soll er sich das Leben genommen haben.

Der aus Mississippi stammende RJ Mitte spielte in der Serie «Breaking Bad» mit, die von 2008 bis 2013 ausgestrahlt wurde. Mitte, bei dem im Alter von drei Jahren infantile Zerebralparese diagnostiziert worden war, verhalf der Rolle des Sohnes von Serien-Hauptfigur Walter White zu weltweiter Bekanntheit. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen verlieh er der Figur eine besondere Authentizität und schuf damit eine wichtige Plattform für das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion.

Neben seiner Arbeit vor der Kamera nutzte Mitte seine Reichweite unermüdlich für gesellschaftliches Engagement. Als Botschafter für Organisationen wie United Cerebral Palsy und die Kinderhilfsorganisation Shriners Children's setzte er sich weltweit für die Unterstützung betroffener Familien ein.

Der Schauspieler hatte grosse Pläne: Im Oktober 2025 machte er seiner langjährigen Freundin Kennedy Suarez einen Heiratsantrag. Die beiden verlobten sich bei einer Spendengala in San Diego, an ihrem 30. Geburtstag.