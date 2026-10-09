Brasilianisches Topmodel (†32) stirbt an Herzinfarkt

Giane Alves war auf den Laufstegen der Welt zu Hause. Im Alter von nur 32 Jahren wurde das brasilianische Topmodel nun überraschend aus dem Leben gerissen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Giane Alves (†32) war ein international gebuchtes brasilianisches Model und bekanntes Gesicht in zahlreichen Mode-Magazinen. Ihr Werdegang ist bemerkenswert: Mit 21 Jahren wurde sie an einer Tankstelle in São Paulo entdeckt; scheinbar über Nacht wurde sie zum gefragten Model, ihre Karriere führte sie auf die ganz grossen Laufstege.

Völlig unerwartet ist die Brasilianerin nun im jungen Alter von 32 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihren Mann und zwei kleine Kinder.

«Sie war kerngesund»

«Es war ein riesiger Schock für uns alle», erklärt Alves' Agent Miguel Crispim gegenüber der brasilianischen Tageszeitung «Folha de S.Paulo». Weiter berichtet er: «Sie war kerngesund, trank keinen Alkohol, rauchte nicht, nahm keine Medikamente und liess sich regelmässig untersuchen.» Das 32-jährige Model sei «in bester gesundheitlicher Verfassung» gewesen.

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Mit ihrem Ehemann José Sobrinho hat Alves zwei Söhne, den siebenjährigen Gael und den gerade einmal 45 Tage alten Felipe. Wie «The Mirror» berichtet, soll Alves am 2. Oktober bei einem Vorsorgetermin des kleinen Felipe in der Arztpraxis einen tödlichen Herzinfarkt erlitten haben. Ihr Ehemann und ihr älterer Sohn hatten sie dorthin begleitet.

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Auch während ihrer Schwangerschaft kurz zuvor soll Alves keine gesundheitlichen Probleme gehabt haben, so ihr Agent Crispim, der zwölf Jahre lang mit dem Model zusammenarbeitete. Er beschreibt sie als «ehrliche, liebevolle Frau» und einen «unglaublich guten Menschen».