Model und Swimwear-Designerin Sahara Ray ist mit 34 Jahren im Spital im Kreis ihrer Familie gestorben. Die Todesursache ist laut ihrer Familie noch nicht bekannt.

Darum gehts Model Sahara Ray ist mit 34 Jahren im Spital gestorben

Die Todesursache ist unklar; sie litt am Guillain-Barré-Syndrom

Im Januar wurde sie Mutter; bekannt war sie durch Bieber-Fotos.

Saskia Schär Redaktorin People

Das australische Model Sahara Ray ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Das bestätigt ihre Familie gegenüber «TMZ»: «Sie ist letzte Nacht im Spital im Kreise der Familie verstorben. Sie war so geliebt.» Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Ray, die Tochter des erfolgreichen Surfers Tony Ray (61), hatte in den letzten Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie «Page Six» berichtet, wurde bei Ray, die auch als Swimwear-Designerin tätig war, nach einem Autounfall im Jahr 2024 das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Dabei handelt es sich gemäss dem Portal um eine neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Nerven angreift und die durch schwere Traumata ausgelöst werden kann. Nach dem Unfall war Ray zeitweise gelähmt und sass gar kurzzeitig im Rollstuhl.

«Mein ganzes Herz»

Besonders tragisch an dem viel zu frühen Tod des Models: Erst im Januar brachte sie ihr Töchterchen zur Welt. Ihr letzter Instagram-Post, welcher im Juni veröffentlicht wurde, zeigt sie gemeinsam mit dem kleinen Mädchen. «Mein ganzes Herz. Baby Snow», schrieb sie damals in der Caption.

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Sahara Ray geriet vor zehn Jahren in die Schlagzeilen, als gemeinsame Fotos von ihr und Justin Bieber in den Ferien auf Hawaii die Runde machten. Brisant: Der Sänger war auf den von Paparazzi geschossenen Bildern so zu sehen, wie Gott ihn schuf. Die Fotos sorgten für Liebesgerüchte zwischen den beiden. Ray selbst postete aus den Hawaii-Ferien ein Bild aus einem Bus, in dem sie, Justin Bieber sowie weitere Freunde zu sehen sind. Dieses ist auch heute noch auf ihrem Instagram-Profil sichtbar.