Natalia Vodianova (44) zeigt stolz ihren Babybauch. Das russische Supermodel erwartet sein sechstes Kind und ziert zeitgleich das französische «Vogue»-Cover, das am 26. Mai 2026 vorgestellt wurde. Es ist ihr drittes Kind mit Ehemann Antoine Arnault.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Natalia Vodianova (44) erwartet ihr sechstes Kind, verkündet in «Vogue»

Drittes Kind mit Ehemann Antoine Arnault, Fotoshooting bei Paris

44-Jährige zeigt Babybauch, «Vogue»-Cover am 26. Mai veröffentlicht

Silja Anders Redaktorin People

Das russische Supermodel Natalia Vodianova (44) erwartet sein sechstes Kind. Die Nachricht machte sie in der neuen Ausgabe der französischen «Vogue» publik. Das Magazin präsentierte das Cover, auf dem die 44-Jährige ihren Babybauch zeigt, am Dienstag, dem 26. Mai.

«Sie ist sich ihres Glücks zutiefst bewusst»

«Zwischen zwei Modenschauen Anfang des Jahres vertraute mir Natalia Vodianova an, dass sie schwanger ist», verriet die «Vogue»-Moderedakteurin Claire Thomson-Jonville dazu auch auf Instagram. «Ihr sechstes Kind, mit 44. Mir war sofort klar, dass sie unser Sommer-Coverstar sein musste.»

Natalia Vodianova verkörpere perfekt «diese bewusste und vollkommen angenommene Mutterschaft». Weiter hiess es: «Sie ist sich ihres Glücks zutiefst bewusst und ergreift ihr Glück mit einer Entschlossenheit, die Respekt einflösst.» Zum Fotoshooting in einem Wald am Rande von Paris trug das schwangere Model ein Alaïa-Minikleid von Pieter Mulier. «Es war ein ruhiges, fast magisches, zeitloses Shooting», schwärmt die Redakteurin noch.

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Zweite Ehe

Es ist Vodianovas drittes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Antoine Arnault, CEO des französischen Luxus-Herrenmodehauses Berluti. Das Paar hatte seine Verlobung im Januar 2020 bekanntgegeben – Vodianova teilte damals auf Instagram ein gemeinsames Selfie und zeigte dabei ihren markanten Diamantring. «Dieses Jahr war wunderschön und unvergesslich, 2020, wir kommen! Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr mit unseren Lieben zu feiern». Aus ihrer ersten Ehe mit dem britischen Aristokraten Justin Portman stammen die ersten drei Kinder.

Promi-Frauen und ihre späten Schwangerschaften

Vodianova ist mit ihrer späten Schwangerschaft in bester Gesellschaft. Natalie Portman gab im April bekannt, dass sie ebenfalls erneut ein Kind erwartet. Für die Schauspielerin ist es das dritte Kind – und auch sie ist 44 Jahre alt. Schauspielerin Aubrey Plaza erwartet mit 41 Jahren ihr erstes Kind, wie sie im April bekanntgab. Und Sängerin Jeanette Biedermann schlägt ihre Kolleginnen sogar noch. Vodianova hat zwar bereits mehr Kinder, doch die deutsche Sängerin ist mit 46 Jahren zum ersten Mal schwanger. Spät Mutter werden ist keine Ausnahme mehr, wie diese Promi-Damen beweisen.