Freudige Nachrichten bei Silbermond: Sängerin Stefanie Kloss und Gitarrist Thomas Stolle werden erneut Eltern. Das gab die Band mit einem Foto der schwangeren Frontfrau bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefanie Kloss (41) und Thomas Stolle (42) erwarten ihr zweites Kind

Silbermond pausiert 2026, feiert 2027 mit zwei Konzerten in Dresden

Jubiläumskonzerte am 19. und 20. Juni 2027 im Rudolf-Harbig-Stadion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefanie Kloss (41) erwartet ihr zweites Kind mit Thomas Stolle (42). Die Baby-News gab die Band Silbermond, in der sie zusammen spielen, via Instagram bekannt. Ein Foto zeigt die Sängerin in schwarzer Kleidung, unter der sich ein Babybauch deutlich abzeichnet. Kloss hält ein Glas in der einen und einen Strohhalm in der anderen Hand. «Glas leer, Bauch voll», kommentierte die Pop-Rock-Gruppe das Bild. In der Kommentarspalte gratulierten zahlreiche Fans dem Paar zur Schwangerschaft.

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Kloss und Stolle sind seit 2010 offiziell liiert und wurden 2018 erstmals Eltern. «Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist. Was für ein Neuanfang!», schrieb das Paar im April desselben Jahres in einem Instagram-Beitrag. Schon damals betonten sie, dass sie sich für ihr Kind eine möglichst private Kindheit wünschen. Dazu veröffentlichten sie ein Bild, auf dem eine kleine Babyhand den Daumen einer erwachsenen Hand umfasst.

Erst 2027 stehen sie wieder auf der Bühne

Die Sängerin und der Gitarrist werden sich ganz auf den Nachwuchs konzentrieren können. Silbermond befinden sich derzeit in einer Pause, für 2026 sind keine Konzerte geplant. Nach dem Album «Auf auf» von 2023 und der Tour im folgenden Jahr war es ruhig um die Gruppe geworden.

Im Januar meldeten sich Stefanie Kloss, Thomas und Johannes Stolle (43) sowie Andreas Nowak (43) aus ihrer «kleinen Auszeit» zurück. Ihre Follower liessen sie wissen, dass es ihnen gut gehe und sie sich bereits auf 2027 freuen. Dann feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum mit zwei Konzerten in Dresden. Am 19. und 20. Juni 2027 treten sie im Rudolf-Harbig-Stadion auf.