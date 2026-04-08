DE
FR
Abonnieren

Anfang 2025 starb ihr Ehemann
Aubrey Plaza erwartet ein Jahr nach Tod von Jeff Baena ihr erstes Kind

«The White Lotus»-Star Aubrey Plaza ist laut eines US-Medienberichts mit ihrem ersten Kind schwanger. Der Vater ist ihr neuer Partner Chris Abbott. Hinter der Schauspielerin liegt eine schwere Zeit: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann Jeff Baena.
Publiziert: 11:49 Uhr
|
Aktualisiert: 11:50 Uhr
Kommentieren
1/6
Schauspielerin Aubrey Plaza hat Grund zur Freude.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aubrey Plaza (41) und Chris Abbott erwarten im Herbst ihr erstes Kind
  • Die Schwangerschaft folgt auf ein schweres 2025 mit Jeff Baenas Suizid
  • Plaza und Abbott kennen sich seit 2019, zeigten sich 2025 erstmals öffentlich gemeinsam
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Aubrey Plaza (41) erwartet mit ihrem neuen Partner Chris Abbott ihr erstes Kind. Ein Sprecher bestätigte die Schwangerschaft gegenüber dem US-Magazin «People». Der Geburtstermin wird im Herbst 2026 erwartet. 

Auch diese Stars sind in froher Erwartung
Bärbel Schäfer verteidigt späte Mutterschaft
Offene Worte bei Katja Burkard
Bärbel Schäfer verteidigt späte Mutterschaft
Jeanette Biedermann erwartet mit 46 Jahren ihr erstes Kind
Bereits im vierten Monat
Jeanette Biedermann erwartet mit 46 ihr erstes Kind
Schwangere Gülcan Kamps (43) stürzt im Bad
Schwangere Gülcan gestürzt
Sie hat einen Tipp für alle Mamis
Baschi verrät das Geschlecht seines Kindes
Mit Video
«Habens heimlich gewünscht»
Baschi verrät Baby-Geschlecht

Entbindungstermin im Herbst

Nun folgen glücklichere Tage für die «Parks and Recreation»-Schauspielerin. «Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr», wird ein Insider zitiert. «Sie fühlen sich sehr gesegnet.» Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Plaza und Abbott kennen sich schon länger, arbeiteten bereits 2020 bei der Off-Broadway-Wiederaufnahme von «Danny and the Deep Blue Sea» und dem Film «Black Bear» zusammen. Aktuell steht Abbott am Broadway in Arthur Millers Klassiker «Tod eines Handlungsreisenden» auf der Bühne. Ihre Beziehung hielten die beiden vorerst unter Verschluss. Im Sommer 2025 wurden die beiden erstmals zusammen gesehen, wobei sie sich sehr zugetan gewesen sein sollen.

«Ein täglicher Kampf»

Hinter Plaza liegt ein schwieriges Jahr. Im Januar 2025 beging ihr Ehemann Jeff Baena (1977–2025) im Alter von 47 Jahren Suizid. Das Paar war seit 2010 zusammen und hatte 2020 geheiratet, soll jedoch zum Zeitpunkt seines Todes getrennt gewesen sein. Damals schrieb Plaza in einem Statement: «Es war eine unvorstellbare Tragödie», und bat um Privatsphäre.

Im August 2025 sprach sie in Amy Poehlers Podcast «Good Hang» über ihre Trauer: «Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf.» Die Schwangerschaft markiert nun einen Neuanfang für die Schauspielerin.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen