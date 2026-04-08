«The White Lotus»-Star Aubrey Plaza ist laut eines US-Medienberichts mit ihrem ersten Kind schwanger. Der Vater ist ihr neuer Partner Chris Abbott. Hinter der Schauspielerin liegt eine schwere Zeit: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann Jeff Baena.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aubrey Plaza (41) und Chris Abbott erwarten im Herbst ihr erstes Kind

Die Schwangerschaft folgt auf ein schweres 2025 mit Jeff Baenas Suizid

Plaza und Abbott kennen sich seit 2019, zeigten sich 2025 erstmals öffentlich gemeinsam War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Aubrey Plaza (41) erwartet mit ihrem neuen Partner Chris Abbott ihr erstes Kind. Ein Sprecher bestätigte die Schwangerschaft gegenüber dem US-Magazin «People». Der Geburtstermin wird im Herbst 2026 erwartet.

Entbindungstermin im Herbst

Nun folgen glücklichere Tage für die «Parks and Recreation»-Schauspielerin. «Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr», wird ein Insider zitiert. «Sie fühlen sich sehr gesegnet.» Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Plaza und Abbott kennen sich schon länger, arbeiteten bereits 2020 bei der Off-Broadway-Wiederaufnahme von «Danny and the Deep Blue Sea» und dem Film «Black Bear» zusammen. Aktuell steht Abbott am Broadway in Arthur Millers Klassiker «Tod eines Handlungsreisenden» auf der Bühne. Ihre Beziehung hielten die beiden vorerst unter Verschluss. Im Sommer 2025 wurden die beiden erstmals zusammen gesehen, wobei sie sich sehr zugetan gewesen sein sollen.

«Ein täglicher Kampf»

Hinter Plaza liegt ein schwieriges Jahr. Im Januar 2025 beging ihr Ehemann Jeff Baena (1977–2025) im Alter von 47 Jahren Suizid. Das Paar war seit 2010 zusammen und hatte 2020 geheiratet, soll jedoch zum Zeitpunkt seines Todes getrennt gewesen sein. Damals schrieb Plaza in einem Statement: «Es war eine unvorstellbare Tragödie», und bat um Privatsphäre.

Im August 2025 sprach sie in Amy Poehlers Podcast «Good Hang» über ihre Trauer: «Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf.» Die Schwangerschaft markiert nun einen Neuanfang für die Schauspielerin.