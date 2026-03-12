Jeanette Biedermann 46 wird zum ersten Mal Mutter! Die Sängerin bestätigte ihre Schwangerschaft bereits vor einer Woche – und teilt jetzt ein erstes Foto ihres Babybauchs mit Fans auf Instagram. Sie spricht von einem «kleinen Wunder».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jeanette Biedermann (46) verkündet Schwangerschaft auf Instagram am 5. März

Sie nennt das Baby ein «kleines Wunder» und ist überglücklich

Erste Kinderwunsch-Äusserung bereits 2003, jetzt erfüllt er sich

Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (46) erwartet ihr erstes Kind. Am 5. März 2026 bestätigte ihr Management die Schwangerschaft, jetzt hat Biedermann die freudige Neuigkeit selbst mit einem Instagram-Post verkündet. In einem roten Kleid präsentiert sie stolz ihre Babybauch und schreibt dazu: «Jetzt ist es raus. Ja, ich bin schwanger!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Freude der Musikerin könnte kaum grösser sein. «Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind», erklärt sie in ihrem Beitrag. Doch sie habe den Wunsch, Mutter zu werden, der Natur und der Bestimmung überlassen. Umso emotionaler sei der Moment gewesen, als sie von der Schwangerschaft erfahren habe. «Jetzt hat die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken! Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine Riesenüberraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns!»

«Babys brauchen ganz viel Liebe und Zeit»

Seit der Bekanntgabe bitten Biedermanns Management und die Sängerin selbst um Respekt für ihre Privatsphäre. Genauere Details, etwa wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, sollen ein Geheimnis der Familie bleiben.

Bereits 2003 sprach Biedermann darüber, dass sie sich Kinder wünsche. Sier erklärte damals gegenüber der «Bild»-Zeitung: «Ich würde gern Mama werden. Am liebsten hätte ich einen Jungen und ein Mädchen. Für das Baby würde ich auch eine Gesangspause einlegen und erst einmal nur Mama sein. Babys brauchen ganz viel Liebe und Zeit.» Diese Worte scheinen heute aktueller denn je.