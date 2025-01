1/5 Jeanette Biedermann ist nach 12 Jahren Ehe wieder Single. Foto: imago/STAR-MEDIA

Auf einen Blick Jeanette Biedermann und Jörg Weisselberg trennen sich nach zwölf Jahren Ehe

Trotz Trennung arbeiten sie weiterhin beruflich in der ARD-Show zusammen

Beziehung begann 2001, Heirat 2012 in Weisselbergs Heimatstadt Löbau

Die Beziehung zwischen Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann (44) und ihrem Ehemann Jörg Weisselberg (56) hat nach zwölf Jahren Ehe ein Ende gefunden. Wie «Bild» berichtet, liegt die Trennung bereits eine Weile zurück – auch leben sie nicht mehr gemeinsam in Berlin. Ihre romantische Beziehung hat sich in eine enge Freundschaft verwandelt.

Ihre Liebesgeschichte begann 2001, als Weisselberg als Gitarrist in Biedermanns Band einstieg. 2005 wurden sie ein Paar, trennten sich 2008 kurzzeitig, fanden aber 2010 wieder zueinander. 2012 heirateten sie in Weisselbergs Heimatstadt Löbau. 2016 stand Weisselberg Biedermann zur Seite, als sie den Tod ihres Vaters Bernd Biedermann verkraften musste.

Privat getrennt, doch beruflich weiterhin vereint

Beruflich intensivierten sie ihre Zusammenarbeit, was jedoch Auswirkungen auf ihre private Beziehung hatte. In einem Interview 2023 äusserte sich Biedermann zu den Herausforderungen: «Wenn man zusammen arbeitet, ist das schon nicht so einfach, zu schauen, dass man nicht nur noch Arbeitszeit miteinander verbringt.» Sie fügte hinzu: «Andere Menschen haben es auch mal geschafft, übers Wochenende irgendwie an die Ostsee zu fahren und sich mal eine Auszeit zu nehmen, aber wir haben eigentlich nur gearbeitet.»

Aufgrund der engen beruflichen Zusammenarbeit entfernten sich Biedermann und Weisselberg in ihrer Ehe voneinander. Sie gingen privat zunehmend getrennte Wege, was schliesslich zur endgültigen Trennung führte – jedoch nur zur privaten, nicht zur beruflichen. Laut «Bild» werden Biedermann und Weisselberg weiterhin in der ARD-Show «Your Songs» zusammenarbeiten – sie als Gastgeberin und Sängerin, er als musikalischer Direktor.