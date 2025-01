1/6 Ist zwischen ihnen alles aus? Jessica Alba und Cash Warren sollen sich nach 17 Jahren Ehe getrennt haben – und auf eine Scheidung zusteuern. Foto: imago/Future Image

Seit 2008 verheiratet, führten sie – besonders nach Hollywood-Massstäben – eine glückliche Langzeitehe. Nun sollen sich Jessica Alba (43) und ihr Ehemann Cash Warren (45) jedoch getrennt haben und sich nach 17 gemeinsamen Jahren scheiden lassen, wie Quellen dem US-Promi-Portal «TMZ» mitteilten.

Ein Grund für das angebliche Ende der Beziehung ist noch nicht bekannt. Auch hat sich bisher noch kein Sprecher der Schauspielerin oder des Produzenten offiziell zu den Gerüchten geäussert.

Von Problemen – und den Eheringen – keine Spur

Auf Instagram war von Familienproblemen nichts zu sehen: Alba postete sowohl vom Familienurlaub in Mexiko an Thanksgiving als auch über Weihnachten und an Silvester Fotos der ganzen Familie.

Auffällig ist jedoch, dass auf keinem der Bilder ihr Ehering zu sehen ist, auch am linken Ringfinger ihres Mannes fehlt er zweimal. Auf Paparazzifotos fehlten die Ringe in letzter Zeit ebenfalls häufig, wie «TMZ» analysierte. Zuletzt wurde Alba am 4. Januar bei der «Golden Globes»-Party ohne ihren Ehemann und ohne Ehering gesehen.

Letztes Jahr feierten sie noch 16 Jahre Ehe

Im Mai 2024 gratulierte die Schauspielerin ihrem Mann noch mit einem stolzen Instagram-Post zum 16. Hochzeitstag. «16 Jahre Ehe, 20 Jahre zusammen und für immer …», hiess es darin. Und weiter: «Durch dick und dünn haben wir immer wieder den Weg zueinander gefunden und uns gegenseitig gewählt.»

Das «immer wieder» scheint sich darauf zu beziehen, dass die 43-Jährige bereits im Juli 2021 in Katherine Schwarzeneggers (35) Instagram-Show preisgab, dass die Leidenschaft in ihrer Ehe längst erloschen sei. Sie sorgte mit der Aussage für Aufsehen, dass «es für zweieinhalb Jahre wie Wolke Sieben ist. Danach wird man quasi zu Mitbewohnern und erledigt Dinge nur noch, weil der andere es erwartet.» Dennoch betonte sie anschliessend: «Natürlich haben wir immer noch eine Freundschaft und das beruhigende Gefühl, dass der andere da ist.»

Das Paar lernte sich 2004 am Set des Films «Fantastic Four» kennen. Im Dezember 2007 verlobten sich die beiden, im Mai 2008 erfolgte die Hochzeit. Sie haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Honor (16) und Haven (13), sowie den Sohn Hayes (7).