DE
FR
Abonnieren

VBS im Drohnen-Lala-Land
Bern träumt, die Ukraine macht die Deals

Ohne das Know-how der Ukraine droht der Schweizer Drohnen-Politik eine teure Bruchlandung. Ein Kommentar.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: 11.07.2026 um 18:07 Uhr
Kommentieren
1/2
Annalena Müller, Nachrichtenredaktorin
Foto: RMS
Annalena_Müller_Sobli_Sobli_1.jpg
Annalena MüllerPolitredaktorin SonntagsBlick

Das VBS schien die Zeitenwende erkannt zu haben: Drohnen revolutionieren die Kriegsführung, die Schweiz ist hier technologisch führend. Eine millionenschwere Taskforce formulierte das Ziel, bis 2027 Kriegsdrohnen zu produzieren – auch für den Export. Dann glückte sogar die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes. Denn VBS und Industrie sind sich einig: Die Produktion rentiert sich nur bei grossen Absatzmärkten.

Doch Bern machte die Rechnung erneut an der Realität vorbei. Statt mit der Ukraine zu kooperieren, besteht man auf dem Alleingang. Begründung: Die Neutralität verbietet militärische Hilfe, aber keine künftigen Waffenexporte – ausser in die Ukraine, versteht sich. Im VBS freute man sich daher wohl über eine von der Taskforce in Auftrag und mitfinanzierte Studie, die der Schweiz just diese Woche Konkurrenzfähigkeit bescheinigte.

Mehr zur Schweizer Sicherheit
«Wollen ein Drohnenbataillon aufstellen»
1:16
Bis 2028
«Wollen ein Drohnenbataillon aufstellen»
Das ist Pfisters Masterplan für unsere Armee
Mit Video
Neuer Armee-Masterplan
Pfister will ein Drohnenbataillon für die Armee
«Sicherheitslage der Schweiz hat sich weiter verschlechtert»
Nachrichtendienst warnt
«Sicherheitslage der Schweiz hat sich weiter verschlechtert»
Hat die Ukraine ihre neue Superrakete FP-9 erstmals eingesetzt?
Mit Video
Könnte Moskau treffen
Haben die Ukrainer Putins Albtraum einsatzbereit?
Unsere Armee verteidigt nur noch im Schritttempo
«Die Politik eiert nur herum»
Alle 238 Schützenpanzer fallen aus, Armee muss improvisieren

Entsprechend bitter dürfte der Realitätscheck am dieswöchigen Nato-Gipfel in Ankara gewesen sein: Während Nato- und Nahost-Staaten eifrig ukrainische Drohnen-Abkommen schliessen, hat niemand Schweizer Drohnen auf dem Schirm.

Nach F-35 und Patriot droht das nächste Debakel. Tausende Nato-Soldaten werden von ukrainischen Piloten ausgebildet. Unterstützerstaaten der Ukraine werden bei Deals bevorzugt. Die Schweiz steht bei all dem wieder im Abseits. Korrigieren könnte sie diese Entwicklung nur auf einem Weg: Sie sollte das Einigeln endlich aufgeben. Und auf Kooperation statt Konkurrenz mit dem Drohnen-Land Ukraine setzen. Andernfalls riskiert sie, auch auf diesem Feld bis auf weiteres verteidigungslos zu bleiben. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen