DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Politik
Martin Pfister spricht über das Drohnenbataillon
Bis 2028
«Wollen ein Drohnenbataillon aufstellen»
Die Schweiz rüstet auf: Verteidigungsminister Martin Pfister will die Armee bis 2028 zur Einsatzarmee umbauen und ein Drohnenbataillon einführen.
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
1:26
Nach Abstimmungs-Nein
«Für mich ist es ein richtiger Freudentag»
1:25
Justizminister Beat Jans
«Der Bundesrat nimmt die Ja-Stimmen ernst»
28:59
Elefantenrunde zum Nachschauen
«Eine Initiative ist nicht einfach da um ein Zeichen zu setzen»
0:46
Mitte-Bregy zum ZDG
«Die Armee ist kein Club Med»
0:36
SVP-Dettling zum Zivildienst
«Wir wollen eine Stärkung des Militärs mit Manpower»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen