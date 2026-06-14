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Schweiz
Umfrage nach Nein zur 10-Millionen-Initiative
Reaktionen nach Abstimmung
«Für mich ist es ein richtiger Freudentag»
Die Abstimmung zur 10-Millionen-Initiative wurde vom Volk mit 55% Nein-Stimmen abgelehnt. Das denken die Menschen auf der Strasse über das Resultat.
Publiziert: vor 37 Minuten
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