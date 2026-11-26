Dein Kleiderschrank ist voll, trotzdem hast du das Gefühl, nichts zum Anziehen zu haben? Dann solltest du deine Kleiderbügel umdrehen. Der simple Trick hilft dir beim Ausmisten – und kann dich vor weiteren Fehlkäufen bewahren.

Blick Lifestyle

Du stehst morgens vor deinem prall gefüllten Kleiderschrank – und greifst wieder zur gleichen Jeans und zum gleichen Pullover. Kommt dir das bekannt vor?

Während unsere Lieblingsstücke regelmässig in der Waschmaschine landen, fristen andere Kleider ein ziemlich einsames Dasein im Schrank. Welche das sind, verrät dir ein einfacher Trick. Dafür musst du weder stundenlang ausmisten noch ein neues Ordnungssystem kaufen. Du musst lediglich deine Kleiderbügel umdrehen.

Der Kleiderbügel-Trick in drei Schritten

Die Methode kostet nichts und lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren:

Kleiderbügel umdrehen: Hänge alle Bügel verkehrt herum an die Kleiderstange, sodass die Öffnung der Haken zu dir statt zur Schrankrückwand zeigt. Nach dem Tragen zurückdrehen: Hast du ein Kleidungsstück getragen, hängst du es anschliessend mit dem Bügel wieder in der gewohnten Richtung in den Schrank. Bilanz ziehen: Nach drei bis sechs Monaten siehst du auf einen Blick, welche Kleidungsstücke du kein einziges Mal getragen hast. Den ihre Bügel zeigen noch immer in die entgegengesetzte Richtung.

Jetzt, zu Beginn der kalten Jahreszeit, ist ein guter Zeitpunkt, um den Trick mit deiner Wintergarderobe auszuprobieren. Im Frühling kannst du dann Bilanz ziehen.

Warum uns das Ausmisten so schwerfällt

Die teure Bluse, die du nur einmal getragen hast, oder die Hose, in die du irgendwann wieder passen möchtest: Sich von solchen Kleidungsstücken zu trennen, fällt vielen Menschen schwer.

Eine mögliche Erklärung dafür liefert die Psychologie mit dem sogenannten Sunk-Cost-Effekt. Wir neigen dazu, an Dingen festzuhalten, weil wir bereits Geld, Zeit oder Mühe in sie investiert haben. Doch die 150 Franken für eine ungetragene Bluse kommen nicht zurück, nur weil sie weitere fünf Jahre im Schrank hängt.

Der Kleiderbügel-Trick macht deine tatsächlichen Gewohnheiten sichtbar. So fällt es dir möglicherweise leichter, dich von ungetragenen Kleidungsstücken zu verabschieden.

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Nicht jedes ungetragene Kleidungsstück muss weg

Ein elegantes Abendkleid, ein Anzug oder ein hochwertiger Mantel für besonders kalte Tage haben durchaus ihre Berechtigung, auch wenn du sie selten trägst.

Bei anderen Kleidungsstücken solltest du dir diese vier Fragen stellen:

Passt mir das Kleidungsstück noch?

Fühle ich mich darin wohl?

Entspricht es meinem heutigen Stil?

Würde ich es heute nochmals kaufen?

Bist du dir unsicher, hilft die 30-Tage-Box: Lege die betreffenden Kleidungsstücke für einen Monat in eine separate Kiste. Vermisst du keines davon und gibt es keinen besonderen Anlass, sie zu behalten, fällt dir das Aussortieren vielleicht leichter.

So funktioniert der Trick auch ohne Kleiderbügel

T-Shirts, Jeans und Pullover liegen bei dir gefaltet im Schrank? Auch dafür gibts eine Lösung: Reserviere einen Bereich im Regal für Kleidungsstücke, die du getragen und gewaschen hast. Nach einigen Monaten erkennst du, welche Teile regelmässig dort landen und welche unangetastet geblieben sind.

Vielleicht besitzt du zehn schwarze T-Shirts, greifst aber immer wieder zu denselben drei.

Wie du künftig teure Fehlkäufe vermeidest

Der eigentliche Vorteil des Kleiderbügel-Tricks geht über das Ausmisten hinaus. Er zeigt dir auch, welche Farben, Schnitte und Materialien du tatsächlich gerne trägst.

Gerade jetzt rund um den Black Friday lohnt sich ein kritischer Blick in den Kleiderschrank. Wie viele vermeintliche Schnäppchen hängen dort noch immer ungetragen?

Wer seine eigenen Vorlieben kennt, kann künftig gezielter einkaufen. Denn auch eine um 70 Prozent reduzierte Hose ist kein Schnäppchen, wenn du sie nie trägst.

Wohin mit der aussortierten Kleidung?

Gut erhaltene Kleider kannst du über Ricardo oder Tutti verkaufen, an ein Brockenhaus oder an Caritas spenden oder bei einer Kleidertauschparty weitergeben. Für geeignete Textilien gibt es zudem Textilsammlungen. So schaffst du Platz, schonst Ressourcen und verdienst mit etwas Glück sogar noch ein paar Franken.