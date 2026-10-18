Das hat kaum einer auf dem Schirm: Diverse Vergünstigungen fallen ab dem 25. Geburtstag weg, die das Leben junger Erwachsener günstiger machten – doch es gibt auch einen Vorteil.

Darum gehts ÖV und Krankenversicherung schenkt nach dem 25. Geburtstag am meisten ein

Auch wer auf eigenen Füssen steht und nicht mehr zu Hause wohnt, zahlt mehr

Immerhin: Die Junglenker-Strafe entfällt mit dem Älterwerden

Tatiana Molotová

Ob in der Berufsausbildung, im Studium oder bereits in Anstellung: Junge Erwachsene haben oft ein kleines Budget und profitieren darum von allerlei Vergünstigungen. Ab dem 25. Geburtstag ist damit allerdings Schluss. Mit welchen Mehrkosten ist nun zu rechnen? Und gibt es auch finanzielle Vorteile des Älterwerdens?

ÖV-Fahren geht mehr ins Geld

Bis zum 25. Geburtstag kostet das Generalabonnement (GA) für Jugendliche für die 2. Klasse 2780 Franken pro Jahr. Das sind über 1200 Franken weniger, als ein Erwachsener bezahlt – ein riesiger Unterschied.

Nachteulen, die den ÖV vorwiegend am Abend nutzen, nutzen das GA Night für nur 99 Franken pro Jahr. Dieses Angebot gibt es ab dem 25. Geburtstag nicht mehr. Für ein Streckenabonnement müssen die Jungen ebenfalls tiefer in die Tasche greifen.

Immerhin: Der Kauf eines Halbtax kostet lediglich 20 Franken mehr pro Jahr. Gegenüber anderen ÖV-Angeboten ist das für die Jungen noch verkraftbar.

Krankenkasse wird zum Kostenblock

Die Krankenkassen teilen die Versicherten in drei Kategorien ein: Kinder bis 18 Jahre, junge Erwachsene (18-25 Jahre) und Erwachsene. Jeweils am 1. Januar nach dem 25. Geburtstag erfolgt der Wechsel in die Erwachsenen-Kategorie, und die Prämie erhöht sich durchschnittlich um 140 Franken pro Monat.

Mehr Abzüge vom Lohn

Ab dem Kalenderjahr, in dem sie 25 Jahre alt werden, zahlen junge Erwachsene mehr in die Pensionskasse ein. Dadurch fällt der Nettolohn tiefer aus. Das hat einen einfachen Grund: Bis zum 24. Lebensjahr decken die Beiträge an die 2. Säule nur die Risiken Tod und Invalidität ab. Ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die jungen Erwachsenen 25 Jahre alt werden, sparen sie zusätzlich für die Altersrente. Dies nur, wenn sie mehr als 22'680 Franken pro Jahr verdienen.

Sport, Banken, Versicherungen

Banken bieten für Junge unter 25 Jahren verschiedene Vergünstigungen, wie zum Beispiel Rabatte auf Skibilletts, an. Danach profitieren nur noch die Studierenden. Vorsicht ist auch bei den Kosten geboten, einige Banken erheben ab dem 25. Geburtstag Gebühren für die Kontoführung. Ein Bankwechsel zu einer Online-Bank kann sich deshalb lohnen.

Beim Auszug von zu Hause oder einer WG fallen Mehrkosten an, weil man dann keine Ausgaben mehr mit Mitbewohnenden teilen kann oder von Mengenrabatten beim Einkauf profitiert. Die Prämien und der Selbstbehalt für Privathaftpflicht und Hausratversicherung steigen ab dem Alter Mitte 20 ebenfalls.

Autoversicherung wird günstiger

Doch es gibt auch gute Nachrichten für junge Erwachsene – zumindest für Autolenkerinnen und -lenker. Die Autoversicherung wird günstiger, von der Prämie bis zum Selbstbehalt. Dies liegt daran, dass unter 25-Jährige als Junglenker gelten und bei den Versicherungen als risikoreicher eingestuft werden. Wer kein Auto besitzt, muss für das Mietauto weniger bezahlen, denn auch dort entfällt der Junglenker-Zuschlag.