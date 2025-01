Welches Skigebiet in der Schweiz ist das beste für Freizeit und Spass?

Welches Skigebiet in der Schweiz ist das beste für Freizeit und Spass?

1/19 Auch diese Wintersaison krönt Blick mit den «Blick Winter Awards» die schönsten Skigebiete der Schweiz. Eine der vier Kategorien ist «Freizeit & Spass». Diese 15 Skigebiete treten in der Kategorie an. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Blick sucht mit den «Blick Winter Awards» die schönsten Skigebiete der Schweiz

Eine der vier Kategorien ist «Freizeit & Spass»

Hier gewinnt die Destination, die mit dem Programm abseits der Piste brilliert

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Blick kürt zum vierten Mal die besten Skigebiete in vier verschiedenen Kategorien. Diese Saison nehmen insgesamt 67 Schweizer Destinationen an den Blick Winter Awards teil. In der Kategorie «Freizeit & Spass» buhlen die Skigebiete um die Gunst des Publikums, die mit dem Programm abseits der Piste punkten.

Insgesamt 15 Skidestinationen treten diesmal in der Rubrik «Freizeit & Spass» gegeneinander an und hoffen auf deine Stimme beim Public Voting. Welches sind deine drei Top-Favoriten in dieser Kategorie? Wir stellen dir hier die teilnehmenden Regionen vor:

Bivio Sportanlagen GR

Erlebe die zauberhafte Skiregion Bivio und geniessen Freizeit und Spass pur! Die rund 30 Pistenkilometer bieten ideales Terrain für Skifahrerinnen und Skifahrer jeder Stufe – von entspannten Abfahrten bis hin zu sportlichen Herausforderungen. Für Familien ist unser Kinderland ein besonderes Highlight: Der «Zauberteppich» ermöglicht den Kleinsten spielerisches Lernen im Schnee und sorgt für unvergessliche Momente. Und das Beste: Keine Wartezeiten an den Liften!

Braunwald GL

Die autofreie Glarner Sonnenterrasse über dem Nebelmeer, wo der Winter noch ein Märchen ist. Warm anziehen, Sonnenbrille einpacken – los gehts. Hier finden alle ihre passende Winter-Disziplin. Ob die 30 Pistenkilometer oder die drei Kilometer lange Schlittelpiste hinuntersausen, Winterwandern, Schneeschuhlaufen oder Langlaufen inmitten des schönsten Panoramas – hier macht einfach alles Spass.

Crans-Montana VS

Der Winter in Crans-Montana bietet ein reichhaltiges Programm an Veranstaltungen und Aktivitäten. Die Wintersaison ist geprägt von Sportevents bis hin zu kulturellen Anlässen. Die schneebedeckten, sonnendurchfluteten Landschaften sind das ideale Spielfeld für Outdoor-Aktivitäten und Abenteuerlustige. Wenn die Nacht hereinbricht, kannst du dich im Spa entspannen, im Restaurant schlemmen und unterhaltsame Abende in einer Bar, im Casino oder den idyllischen Laternenweg geniessen.

Destination Davos Klosters GR

Jatzhütte, Bolgen Plaza, Pöschtli: Mehr Après-Ski bis tief in die Nacht geht nicht. Wers gemütlicher mag, kurvt auf Schlittschuhen (Eistraum Davos) rum, unternimmt eine Fackelwanderung (Gästeprogramm) oder schlittelt von der Schatzalp runter. Beliebt sind auch Nachtskifahren, Eis-Minigolf oder Kutschenfahrten in die Seitentäler. Coole Events wie Spengler Cup, Red Bull Sledgends, Art on Ice oder Cover Festival sorgen für Unterhaltung. Geheimtipp: Übernachten im Iglu-Dorf auf Parsenn.

Elm GL

In der Heimat von der Glarner Skilegende Vreni Schneider hast du einen einmaligen Ausblick auf das Unesco-Weltnaturerbe «Tektonikarena Sardona» mit dem Martinsloch. Perfekt präparierte Pisten zum Skifahren und Snowboarden, verschneite Berghänge für Freeriderinnen, ein Snowpark für coole Tricks, eine Kinderarena, vier Kilometer Schlittelspass, eine abwechslungsreiche Schneelandschaft zum Winterwandern, Schneeschuhlaufen, Nordic Walking und Tourenskifahren – was will man noch mehr?

Kerenzerberg GL

Der Kerenzerberg ist für seine lange, romantische Schlittelbahn bekannt. Nur 45 Minuten von Zürich entfernt ist es eine tolle Alternative zum Skifahren und einen Tagesausflug wert. Bei genügend Powder bietet es eine tolle Abfahrt oder man kann noch höher hinaus und eine einfache Skitour machen.

Leukerbad – Loèche-les-Bains VS

Leukerbad ist die perfekte Mischung aus Action und Entspannung! Auf verschneiten Pisten, Winterwanderwegen, Schneeschuhtrails, Langlaufloipen, Schlittelpisten und Skitouren wartet das pure Wintervergnügen. Im Snowpark toben sich die Kleinen aus, während in der Sportarena mit Eislaufen, Curling und Racketsport noch mehr Spass auf dich wartet. Und das Beste: Nach einem Tag voller Abenteuer im Schnee geniesst du pure Erholung im wohltuenden Thermalwasser. Hier erlebst du Winter in all seinen Facetten!

Melchsee-Frutt OW

Auf Melchsee-Frutt ist Vielfalt angesagt. Neben klassischen Wintersportaktivitäten wie Ski- und Snowboardfahren auf den Pisten oder im Freestylepark, ist auch Langlaufen hoch im Kurs. Weitere Highlights sind Schneeschuhtouren und Winterwandern. Ein besonderes Wintererlebnis ist das Eisfischen auf den gefrorenen Bergseen sowie das Schlitteln und Nachtschlitteln auf dem längsten beleuchteten Nachtschlittelweg der Schweiz. Regelmässige Winter-Events der Destination runden das vielfältige Gebiet ab.

Mettmen Alp GL

Mit der Luftseilbahn Kies-Mettmen gelangen Familien, Naturliebhaberinnen, Schneeschuh- und Skitourengänger direkt auf die Mettmen Alp (1600 m ü. M.). Eine mystische und abgeschiedene Welt mitten im Freiberg Kärpf, dem ältesten Wildtierschutzgebiet Europas. Auf Schneeschuhen wird auf dem «Gäms-Pfad» gemütlich eine Stunde durch das Wildschutzgebiet getappt – der Blick richtet sich dabei über das Glarnerland, den gefrorenen Mettmensee und mit etwas Glück auf eine Gämse.

Mullern Fronalp GL

Sonne tanken und Spass im Schnee haben, ohne in der Warteschlange stehen zu müssen: Das Schilt- und Fronalpstockgebiet – nur eine Stunde von Zürich entfernt – ist ein kleines, familienfreundliches und ökologisches Naturschneeparadies im Glarnerland, das ohne Beschneiungsanlagen auskommt. Abwechslungsreiche Pisten und Pulverschnee locken für Freeriding und Skitouren. Im Bergrestaurant Naturfreundehaus, das direkt an der Piste liegt, wird man freundlich bedient und verwöhnt.

Niederurner Täli GL

Norwegen-Feeling im Glarnerland − hier fühlt man sich in einer anderen Welt. Auf den beiden neuen Schneeschuhtrails im stillen, winterlichen Täli wird man von eindrucksvollen Impressionen überrascht. Nicht nur von den teilweise eingeschneiten Holzskulpturen am Wegrand, sondern auch vom Blockhaus, das unterwegs für eine Outdoor-Rast einlädt. Einkehren kann man im Bergrestaurant Hirzli. Im Frühling, wenn in den Bergen noch Schnee liegt, ist der Aussichtspunkt «Hirzli» meist schon begehbar.

Rigi Bahnen LU/SZ

Nicht endlose Skipisten machen die Rigi einzigartig, nein, es sind die über 35 Kilometer gut präparierten Winterwanderwege, die die Königin der Berge zu einem Winterwanderparadies machen. Dabei lädt das einmalige Panorama mit den unzähligen Gipfeln und Seen zum Verweilen ein. Wer eine Pause sucht, findet Rast in den verschiedenen Restaurants mit Panoramaterrassen oder bei unkomplizierten Gruben mit Feuerholz. Und der krönende Höhepunkt eines perfekten Tages ist der Besuch des Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad, wo Entspannung garantiert ist.

Schwarzsee FR

Das Skigebiet Schwarzsee begeistert mit seiner charmanten Atmosphäre und unberührter Natur und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten abseits der Skipisten. Familien und Wintersportanfänger können sich hier nicht nur auf sanften Pisten ausprobieren, sondern auch in das breite Aktivitätenangebot eintauchen: Die Eispaläste bieten ein einzigartiges Erlebnis, Schlitteln sorgt für Spass, während zahlreiche Wanderwege die Umgebung erschliessen. Das vielseitige Angebot am Schwarzsee verspricht Gross und Klein ein Winterparadies voller Abenteuer und Erholung.

St-Luc/Chandolin VS

Der Winter in St-Luc/Chandolin ist viel mehr als nur Skifahren. Ob Familienspass auf der Tsapé-Schlittelbahn, Après-Ski in der Sonne, Winterspaziergang zum Weisshorn-Hotel (Heidelbeertorte obendrein) – jede und jeder wird Winterfreude pur erleben. Die hoch gelegenen Terrassen laden dazu ein, mit sonnengebräunter Haut aus den Ferien zurückzukehren. Von Bella-Tola auf 3000 Metern Höhe bis zum Après-Ski geniessen Wintersportlerinnen und Wintersportler die 10 Kilometer lange Abfahrt auf der Prilet-Piste!

Weissenberge GL

Die Sonnenterrasse in der Elm Ferienregion. Im familienfreundlichen Gebiet auf 1266 m ü. M. am Südhang von Matt stehen Spielplätze, das Berggasthaus Edelwyss, Wanderwege und natürlich Sonne und grossartige Aussicht bereit – im Sommer sowie im Winter. In der Wintersaison sind die Weissenberge bekannt für die Schlittelbahn und Schneeschuhtouren.