Auf einen Blick Weihnachten muss nicht in den eigenen vier Wänden gefeiert werden

Viele zieht es in die Berge, wie die Plattform hometogo.ch 2023 verrät

Verschneite Landschaften, idyllische Aussichten und kuschelige Atmosphäre – die Plattform hometogo.ch hat im Jahr 2023 über 500'000 Suchanfragen ausgewertet und herausgefunden, dass die Schweizer die Festtage gerne in der hiesigen Bergwelt geniessen. Besonders zu empfehlen sind hier in diesem Jahr die folgenden fünf Events.

Zauberwald Lenzerheide, Kanton Graubünden

Der Zauberwald auf der Lenzerheide GR bietet an Weihnachten neben einer beeindruckenden Lichtinstallation Programm für Gross und Klein. Foto: Keystone

Lichterglanz unter freiem Himmel. Der Zauberwald im Eichhörnchenpark der Lenzerheide GR lässt die Augen von Gross und Klein strahlen. Und das nicht nur wegen der magischen Atmosphäre. Vor Ort warten zudem genussvolle Leckereien im Marktdörfchen und kleine Besucherinnen und Besucher tauchen im Rahmen des Kinderprogramms in ein märchenhaftes Erlebnis ab. Zeit für den Familienausflug!

Der Zauberwald hat vom 12. Dezember 2024 bis zum 30. Dezember 2024 geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Eisdisco Crans Montana, Kanton Wallis

Crans-Montana VS ist nicht nur mit der romantischen Winteratmosphäre ein Hingucker. Das Skigebiet bietet rund um die Weihnachtszeit tolle Events wie beispielsweise die Eisdisco Ycoor an. Foto: Patrick Frilet / Crans Montana

In der Ycoor-Eisbahn in Crans Montana VS wird man gerne aufs Glatteis geführt. Am 26. Dezember 2024 kann man in festlicher Atmosphäre und zu guten Beats seine Runden auf der Schlittschuhbahn drehen.

Der Eintritt ist kostenfrei. Die Eisdisco findet von 17 Uhr bis 21 Uhr statt. Für den Verleih fällt eine Gebühr von 5 Franken an. Weitere Informationen gibt es hier.

Winter Night on Eggli Gstaad, Kanton Bern

In Gstaad empfängt man Nachtskifahrerinnen und Nachtskifahrer auf dem Eggli bei knisterndem Lagerfeuer und würzigem Glühwein. Foto: Gstaad Palace

Für Nachteulen und jede wie jeden Skifahrenden, der viel Platz auf der Skipiste bevorzugt: Am 26. Dezember 2024 darf beim Nachtskifahren in Gstaad BE die Pisten unterm Sternenhimmel befahren werden. Beim Bergrestaurant Eggli warten ein knisterndes Lagerfeuer und warme Getränken auf alle Nachtskifahrerinnen und Nachtskifahrer.

Der Skilift Schopfen hat von 18 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Die Tageskarten, Mehrtageskarten und Saisonkarten gültig sind für diese Abfahrten gültig. Weitere Informationen gibt es hier.

Skitouren bei Nacht in Anzère, Kanton Wallis

Die Piste des Masques in Anzère VS erwartet diejenigen, die auch bei Nacht nicht aufs Skifahren verzichten wollen. Foto: Getty Images

Wem die Puste auf der Piste tagsüber noch nicht ausgegangen ist, der darf sich auf der Piste des Masques in Anzère VS ebenfalls auf einer nächtlichen Skitour austoben. Während die Sterne funkeln, heisst es für alle Aktiven: Pistenfreude pur.

Die Skitour findet nur am 26. Dezember 2024 von 16 Uhr bis 22 Uhr statt und ist kostenfrei. Weitere Informationen findest du hier.

Abend-Schneeschuhwanderung in Wildhaus, Kanton St. Gallen

Gemütlich geht es in Wildhaus SG bei der abendlichen Schneeschuhwanderung zu. Am 27. Dezember 2024 spazieren alle Teilnehmenden durch verschneite Wälder bei Mondlicht rund um den Schönenbodensee. Zum Abschluss gibt es ein herzhaftes Käsefondue und Glühwein am Lagerfeuer.

Die Tour kostet 87 Franken pro Person. Die Wanderung dauert ca. zwei Stunden und ist ebenfalls für Anfänger und Anfängerinnen gut geeignet. Weitere Informationen findest du hier.