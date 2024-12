Foto: Getty Images

Sonja Zaleski-Körner

Bei Ausflügen in die Berge, egal zu welcher Jahreszeit, gehört für Viele das Einkehren in eine Berghütte dazu. Dort stärkt man sich für den Wintersport oder eine Wanderung und entspannt sich im heimeligen Ambiente der Lokalität. Hat man ausserdem eine Übernachtung gebucht, kann man den Charme solcher Alphütten noch länger geniessen. Auch in Chalets, die für Ferien in den Bergen gemietet werden können, ist die Einrichtung oft minimalistisch und rustikal.

Wenn du gar nicht genug von der Gemütlichkeit in Berghütten und Chalets bekommen kannst, wirst du die folgenden Tipps für Möbel und Deko interessant finden. So kannst du deine Wohnung im zeitlosen Bergstil einrichten:

1 Rustikale Möbel

Foto: Getty Images

Damit es im eigenen Zuhause so gemütlich wird, wie in einer Berghütte, empfehlen sich rustikale Holzmöbel. Sie passen sowohl zu modernem Inventar, als auch zu traditionell eingerichteten Wohnungen. Für welche Holzart und Farbe man sich entscheidet, bleibt einem selbst überlassen, wobei meist auf hellere Nuancen zurückgegriffen wird. Wichtig ist vor allem, dass die natürliche Farbgebung des Naturmaterials sichtbar ist – farbig lackierte Holzmöbel sind für den Bergstil daher nicht die beste Wahl.

Es müssen keine neue Möbel sein: alte Tische, Stühle und Schränke aus Holz sind günstiger oder bereits im Haushalt vorhanden und wirken durch Gebrauch und kleine Makel viel uriger, als unbenutzte Einrichtungsgegenstände. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

2 Holzvertäfelung und -böden

Foto: Getty Images

Nicht nur die Möbel, auch Wände, Decken, Balken und Böden sind in vielen Berghütten und Chalets aus Holz. Um dieses Flair in die eigenen vier Wände zu bekommen, kann man zum Beispiel partiell eine Holzvertäfelung anbringen lassen. Eine preiswertere Alternative ist es, die Räume mit Rahmen, Gardinenstangen oder Deko-Artikeln in naturfarbenem Holz zu schmücken. Ist in der Wohnung Parkett oder ein Boden in Holzoptik vorhanden, sollte dieser zur Geltung kommen und nicht überall von Teppichen bedeckt werden.

3 Weniger ist mehr

Foto: Getty Images

In den meisten Alphütten ist die Einrichtung minimalistisch. Es gibt dort zwar alles, was man braucht, doch das Inventar ist überschaubar. Die Einfachheit der Ausstattung macht den Charme dieser Unterkünfte aus und sorgt dafür, dass man sich dort gut entspannen kann. Weniger ist mehr – darum bleibt die Dekoration dezent, wenn eine Wohnung im Bergstil eingerichtet wird.

4 Klassische Farben und Muster wählen

Foto: Getty Images/EyeEm

Gardinen, Tischdecken, Bettwäsche, Decken, Kissen, Servietten und Handtücher werden am besten in klassischen Farben und Mustern gewählt. Ein Vorteil daran ist, dass Wohntextilien in solchen Nuancen nie aus der Mode kommen und sie im Gegensatz zu auffälligen Trendfarben zeitlos sind. Es lohnt sich, in hochwertige Stoffe zu investieren und diese gut zu pflegen, damit man lange etwas von ihnen hat.

Für die Einrichtung im Bergstil werden Heimtextilien gerne im Karomuster gewählt. Bei der Farbwahl dürfen es intensive Töne sein, typisch sind beispielsweise ein kräftiges Rot oder Blau. Von Neonfarben oder grellen Farbkombinationen sollte man absehen, sofern man sich an traditionellen Alphütten orientiert.

5 Gemütlichkeit durch Decken und Kissen

Foto: Getty Images

Besonders kuschelig wird das Zuhause, wenn man einige Decken und Kissen im Wohnzimmer platziert. Das ganze Jahr über sieht das gemütlich aus und lädt zum Verweilen ein. Wer sogar ein Cheminée besitzt, kann es sich an kalten Tagen davor mit einigen Decken bequem machen und die Wärme geniessen.

Ob dafür lieber grobe oder feine Stoffe ausgesucht werden, ist Geschmackssache. Wählt man die Wohntextilien in zueinander passenden Farben, erscheint das Gesamtbild der Einrichtung harmonischer. Es ist aber auch möglich, unterschiedliche Farbtöne und Muster zu kombinieren, wenn man bereits vorhandene Kissen und Decken verwenden möchte.

6 Bilder mit Bergmotiven

Foto: Getty Images

Mit Fotos oder Gemälden holt man sich die Berge ins Heim. Bilder mit Alpenmotiven ergänzen die Einrichtung im Bergstil und geben einem das Gefühl, sich gerade dort aufzuhalten. Ein grosses Bild genügt bereits, um diesen Effekt zu erzielen. Zu viele Fotos, Poster oder Zeichnungen sollte man nicht an die Wände hängen, um den minimalistischen Stil vieler Alphütten und Chalets beizubehalten.

7 Alte Alltagsgegenstände an den Wänden

Foto: Getty Images

Nicht nur Bilder, auch andere Gegenstände sehen dekorativ an den Wänden aus und bringen einem die Berge näher. Alte Ski, Kuhglocken, Steigeisen oder Ähnliches eignen sich dafür und sind Hingucker, die fast wie Kunstwerke anmuten. Damit die Gegenstände gut zur Geltung kommen und es nicht zu überladen wirkt, sollte man nur einen oder wenige davon im gleichen Zimmer platzieren.