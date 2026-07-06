Langstreckenflüge sind nichts Angenehmes: Man sitzt auf engem Raum mit vielen fremden Menschen und das Schlafen im Sitzen fällt meist schwer. Doch es gibt ein paar Dinge, die das lange Fliegen angenehmer machen.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Eine quasselnde Dame zu deiner Linken und einen schnarchenden Herrn zu deiner Rechten. Man sitzt eingepfercht zwischen zwei völlig Fremden und man kann nicht fliehen, denn du befindest dich auf einem Langstreckenflug.

Das kann mit ganz schönen Strapazen verbunden sein. Wenn du aber die folgenden Dinge in dein Handgepäck nimmst, wird das Reisen leichter.

1 Trinkflasche

Im Flugzeug ist die Luft auf Dauer trocken. Daher ist es wichtig, dass man genügend trinkt. Obwohl Flugbegleiterinnen und -begleiter auf Nachfrage immer wieder Getränke bringen, ist es sinnvoll, seinen eigenen Wasservorrat am Platz zu haben. Aber Achtung: Denkt daran, dass die Flasche bei der Sicherheitskontrolle – aufgrund der 100-Milliliter-Begrenzung – leer sein sollte. An den meisten Flughäfen gibt es Wasserspender, wo man die Flasche vor dem Flug auffüllen kann.

2 Nackenrolle

Viele schwören darauf: Ein Nackenkissen kann das Schlafen im Sitzen um einiges angenehmer machen.

3 Dicke Socken

Den ganzen Flug über die Schuhe anbehalten, kann unbequem werden. Schliesslich bewegt man sich im Flieger nicht viel und die Füsse schwellen an. Daher empfiehlt es sich, die Treter abzuziehen. Damit man dann nicht kalte Zehen bekommt, sollte man stets ein Paar wärmende Wollsocken dabei haben.

4 Grosser Schal

Weil es im Flugzeug nicht superwarm ist, lohnt es sich, einen übergrossen Schal einzupacken. Den kann man sich entweder um den Hals wickeln oder ausbreiten und als zusätzliche Decke verwenden.

5 Augenbinde

Bei Nachtflügen wird das Licht zwar für eine gewisse Zeit ausgeschaltet, doch ist eine Augenbinde auf jeden Fall ein Muss im Handgepäck. Manche Airlines verteilen zwar Säckchen mit Utensilien zum Schlafen – unter anderem auch mit Augenbinde. Weil das aber nicht bei allen so ist, sollte man immer vorbereitet sein.

6 Ohrenstöpsel

Im Flieger ist immer etwas los. Es herrscht ständig Bewegung. Damit man auch sicher dösen kann, sollten Ohrenstöpsel nicht vergessen gehen. Die sorgen für Ruhe. Mittlerweile gibt es auch viele Noise-Cancelling-Kopfhörer, die den Lärm ausblenden. Diese sind empfehlenswert für Personen, die gerne mit Musik einschlafen.

7 Gesichts- oder Körpercreme

Die trockene Luft sorgt für spröde Haut, das kann jucken und unangenehm werden. Packt man eine Creme ein, die man für den ganzen Körper und das Gesicht verwenden kann, ist man gut vorbereitet.

8 Lippenpflege

Auch die Lippen trocknen stark aus. Viel trinken und eine Pflege einpacken.

9 Deo

Es gibt mittlerweile viele Deos auch in fester Form, die man bestens im Handgepäck mitnehmen kann. So kann man sich auf der Toilette etwas zurechtmachen und fühlt sich gleich wieder frischer.

11 Zahnbürste und Zahnpasta

Für den Fall, dass keine Reisezahnbürsten verteilt werden: Eine Zahnbürste und Zahnpasta sollte man immer dabei haben.

12 Bürste

Die trockene Flugzeugluft sorgt auch für spröde Haare. Und nach dem Nickerchen steht die Mähne wild in alle Richtungen. Darum halte eine Bürste oder einen Kamm griffbereit.

13 Haargummi

Oder man bindet die Haare vor dem Schlafen mit einem Haargummi zusammen – dann kann es gar nicht erst so weit kommen, dass ein Vogelnest auf dem Kopf entsteht.

14 Lesestoff oder Hörbücher

Wer über den Wolken nicht gut schlafen kann, sollte für den Langstreckenflug genügend Beschäftigung dabei haben. Hier eignen sich Bücher oder Hörbücher. Tipp: Packt einen Reiseführer über euren Zielort ein, dann könnt ihr euch schon einmal auf eure bevorstehenden Ferien vorbereiten.

15 Snacks

Snacks gehören immer in ein gut gepacktes Handgepäck. Hier eignen sich zum Beispiel Nüsse oder Obst, das nicht geschält werden muss, wie Äpfel. Auch Trockenfrüchte oder Cracker sind immer eine gute Wahl. Vor allem Personen, die spezielle Ernährungsgewohnheiten haben, wie beispielsweise vegetarisch oder vegan, sollten immer etwas für den Hunger zwischendurch dabei haben, da das Flugzeug-Personal darauf nicht immer so gut vorbereitet ist.

16 Ladekabel

Zwar gibt es öfters kein Netz über den Wolken, doch lohnt es sich dennoch, ein Ladekabel oder eine Powerbank für das Handy einzupacken. Denn wer das Smartphone zum Musikhören verwendet, bei dem wird es mit dem Akku früher oder später kritisch. Je nach Flugzeug können Kabel direkt am Platz eingesteckt werden. Für den Fall, dass das nicht geht, sollte man eine Powerbank mitnehmen.