In der Schweiz finden sich Schlösser, die Disney inspirierten und Adlige im Exil beherbergten. Die Blick-Traumschloss-Challenge führt dich zu drei faszinierenden Anwesen zwischen Bodensee, Thunersee und Genfersee – und belohnt dich mit ein wenig Glück mit einem Gewinn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlösser in der Schweiz ziehen jährlich 1,5 Millionen Besucher an

Das Schloss Chillon inspirierte Disneys «Arielle» und hat 36 Ausstellungsräume

Mach mit bei der Traumschloss-Challenge und gewinne mit ein wenig Glück einen Preis

Nikolina Pantic Redaktorin News

Harry Potter, Dornröschen und «Downton Abbey» scheinen wenig gemeinsam zu haben. Doch ihre Spuren führen überraschend in die Schweiz. Zwischen Bodensee, Thunersee und Genfersee stehen Schlösser, die einst französischen Adligen als Zuflucht dienten, Disney inspirierten oder an berühmte Film- und Serienwelten erinnern.

Die Schweiz zählt zahlreiche prunkvolle Schlösser, von denen 32 öffentlich zugänglich sind. Allein 2025 lockten sie rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher an. Die Blick-Traumschloss-Challenge führt zu drei besonders faszinierenden Anlagen.

Wer die verrücktesten Familien-Wandererfahrungen mit Blick teilt, kann einen von drei Gutscheinen für die St.-Beatus-Höhlen im Wert von 150 Franken gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 28. Juli 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Disney und Downton Abbey vereint in der Schweiz So funktioniert die Blick «Krönchen-Tour» Absolviere die drei Wanderungen Schiesse auf jeder Wanderung ein Selfie von dir als Beweis Lade sie in unserem Formular hoch Hinweis: Um an der Verlosung teilnehmen zu können, musst du alle drei Wanderungen absolviert haben. So funktioniert die Blick «Krönchen-Tour» Absolviere die drei Wanderungen Schiesse auf jeder Wanderung ein Selfie von dir als Beweis Lade sie in unserem Formular hoch Hinweis: Um an der Verlosung teilnehmen zu können, musst du alle drei Wanderungen absolviert haben. Mehr

Im Reich von Napoleon: Schloss Arenenberg

Wenn die Sonne den Bodensee zum Glitzern bringt, weisse Segel über das Wasser gleiten und der Säntis über der Uferlandschaft thront, zeigt sich die Bodenseeregion von ihrer schönsten Seite. Kein Wunder hat der Bodensee selbst die Adelsfamilie Napoleons in seinen Bann gezogen. Nach dem Sturz Napoleons I. wählte seine Stieftochter, die holländische Königin Hortense, das Schloss Arenenberg in der Gemeinde Salenstein zu ihrem Exilsitz. Ihr Sohn, Louis Napoléon, der später unter dem Namen Napoleon III. letzter Kaiser Frankreichs wurde, residierte ebenfalls im Schloss Arenenberg.

Der Salon vereint den prunkvollen Stil der Königin mit dem eleganten Flair von Versailles und ist original ausgestattet. Grund genug, das pompöse Anwesen mit einer Wanderung zu verbinden, die mindestens so schön ist. Das Innere des Schlosses ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt kostet 15 Franken für Erwachsene und 5 Franken für Kinder. Alleine ein Spaziergang durch den Garten lohnt sich – dieser ist kostenfrei.

Die Wanderung

Dauer: 2 Stunden 50 Minuten

Distanz: 9,92 Kilometer

Aufstieg: 220 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: mässig anspruchsvoll

Die Wanderung beginnt beim Bahnhof Mannenbach-Salenstein und führt über die Weinbergstrasse zum Weinberg. Sie führt gleich an drei Schlössern vorbei. Nachdem bereits der Ausblick auf den Bodensee entzückt, gehts weiter zum Schloss Arenenberg. Hier geht es weiter zur zweiten Destination, dem Schloss Wolfsberg. Auch hier empfiehlt sich der Abstecher in den Schlossgarten. Das kleine Heckenlabyrinth und der Rosenbogen laden zu Tagträumereien ein.

Den Bodensee im Blick geht es weiter Richtung Schloss Salenstein, welches sich in Privatbesitz befindet. Doch der Anblick von aussen wird nicht enttäuschen. Mit Märchengeschichten und schönen Ausblicken auf den Bodensee im Gepäck geht es zurück zum Bahnhof.

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Hier gehts zur Wanderung.

«Downton Abbey»-Feeling auf dem Schloss Hünegg

Wer sich wie in «Downton Abbey» fühlen möchte, muss nicht nach England reisen. Das Schloss Hünegg in Hilterfingen BE versprüht mit seinem herrschaftlichen Charme ein ähnliches Gefühl wie das legendäre Highclere Castle aus der Kultserie. Die Einrichtung des Schlosses im Jugendstil-Look ist seit 1900 unverändert.

Während das Downton-Abbey-Schloss prunkvoll, eckig und gigantisch wirkt, ist die Schweizer Alternative etwas kleiner und charmanter. Die Küche mit ihrem massiven Küchenblock und dem gekachelten Boden vermittelt einen lebendigen Eindruck vom hektischen Küchenalltag vergangener Zeiten. Der riesige Schlosspark, der sieben Fussballfeldern entspricht, verzaubert mit Musikpavillon, Springbrunnen und einem sorgfältig zusammengestellten Garten.

Der Ausblick von der Schlossterrasse über den Thunersee entführt kleine und grosse Träumer für einen Moment in eine märchenhafte Welt. Wer das prachtvolle Anwesen auch von innen besichtigen möchte, benötigt ein Eintrittsticket. Dieses ist ab 5 Franken erhältlich; Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Die Wanderung

Dauer: 2 Stunden 5 Minuten

Distanz: 7,9 Kilometer

Aufstieg: 83 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

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Hier gehts zur Wanderung.

Auf dieser Wanderung gibt es gleich fünf atemberaubende Schlösser zu sehen – das Schloss Hünegg ist eines davon. Startpunkt ist beim Schloss Schadau – einem Schloss wie aus dem Bilderbuch. Den flimmernden Thunersee gibt es obendrauf. Weiter geht es entlang der Aare Richtung Thun BE. Die 150 Treppenstufen führen zum Schlossberg.

Das Aarequai führt weiter nach Hünibach zur Hauptattraktion, dem Schloss Hünegg. Ist die Entdeckungstour beendet, geht es weiter Richtung Schloss Oberhofen. Das Schloss wirkt wehrhaft und märchenhaft zugleich – ein Wahrzeichen, das seit Jahrhunderten über den See wacht. Hier kann man wählen, ob die Reise zu Ende geht oder ob die Wanderung beim Schloss Thun endet.

Das Schloss Chillon, das sogar Arielle inspirierte

Schlösser sind nicht nur fester Bestandteil vieler Märchen, sondern dienten auch als Inspiration für bekannte Filmkulissen. So soll das Schloss Chillon am Genfersee als Vorbild für das Zuhause von Prinz Eric im Disney-Film «Arielle, die Meerjungfrau» gedient haben. Das mittelalterliche Verlies steht schon seit knapp 1000 Jahren beim Ufer von Montreux.

Das Schloss Chillon zählt nicht ohne Grund zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Es sieht genauso aus, wie man sich als Kind ein echtes Schloss vorgestellt hat: majestätisch, verwinkelt und fast schon märchenhaft. Wer die 36 Räume der Dauerausstellung erkunden möchte, bezahlt dafür 15 Franken.

Die Wanderung

Dauer: 1 Stunde 25 Minuten

Distanz: 6 Kilometer

Aufstieg: 30 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: mässig anspruchsvoll

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Hier gehts zur Wanderung.

Eine leichte Wanderung entlang der Seepromenade von Montreux. Dabei hat man das sanfte Rauschen vom Genfersee stets im Ohr. Die Wanderung startet in Montreux VD und führt im Flachgang bis nach Villeneuve VD. Während man zum Schloss flaniert, führt der Weg vorbei an tropischem Grün, interessanten Skulpturen wie der berühmten Freddie-Mercury-Statue, bevor man ins Märchenland abtaucht.