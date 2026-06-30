Die Hitzewelle lockt die Schweiz aus den vier Wänden ins Freie. Unsere Leserinnen und Leser zeigen, wie sie sich über die heissen Tage abkühlen.

So kühlen sich die Blick-Leser während der Hitzewelle ab

So kühlen sich die Blick-Leser während der Hitzewelle ab

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hitze in der Schweiz: Viele suchen Abkühlung in Seen, Flüssen, Freibädern

Blick hat die Leserschaft gefragt, wo sie sich am liebsten abkühlen

Neun Orte, wo man der Hitze am besten entkommt

Nikolina Pantic Redaktorin News

Die Schweiz schwitzt – auch wenn das Thermometer inzwischen nicht mehr im höheren 30-Grad-Bereich ist. Die vergangenen Tage brachten vielerorts hochsommerliche Temperaturen. Wir haben unsere Leserschaft gefragt, wo sie sich abkühlt. Die Antwort in Bildern: Ob Fluss, See oder Freibad – die Schweiz zieht es ans Wasser.

Die Schweizer Gewässer in der Abendsonne

Ein Klassiker für alle, die im Kanton Zürich wohnen – und trotzdem immer wieder beeindruckend: «Der Greifensee lädt am Abend zu einem Bad bei Sonnenuntergangsstimmung ein», sagt Markus Jansen. In der goldenen Abendsonne teilen sich Stand-up-Paddler und Schwäne das kühle Wasser.

Während der Greifensee in der Abendsonne noch schöner aussieht als eh schon, geniesst Claudia Fauser den Sonnenuntergang an der Reuss bei Rottenschwil AG. Passend dazu hat sie einen gemütlichen Sessel aufgestellt, der nach einem Tauchgang zum Verweilen einlädt. Was will man noch mehr?

Auch tagsüber hält die Badelaune

Für Ruth Weidmann fällt die Wahl zum Baden während der Hitzewelle auf den Lac de Joux. Weit und breit keine Menschen in Sicht, so geniesst die Leserin den See für sich.

Auch Peter Blattner sucht tagsüber Abkühlung im Wasser. Er lässt sich auf der Aare bei Thun im hellblauen, kristallklaren Wasser treiben und gleitet an sattgrünen Bäumen vorbei. Rita Obrecht zieht es auch an den Fluss beim Linthkanal. Hier tankt sie die Sonne bei der Grynaubrücke.

Zwischen Schiff und Schwimmbad

Nicht nur an Land fliehen die Badefreudigen vor der Hitze. Patrick Drago hat einen Trick im Ärmel, um Menschenmengen zu vermeiden: «Am liebsten gehe ich an diesem Wochenende auf das Schiff.»

Peter Bischoff folgt seinem Tipp ebenfalls und geniesst den Ausblick von seinem Schiff auf den Brienzersee. Das türkisblaue Wasser verleiht der spektakulären Bergkulisse einen Hauch von Malediven.

Dieses atemberaubende Bild hat Lydia Reichenbach im Schwimmbad «Le Bijou» in Saanen BE ebenfalls. Während sie ihre Längen im Becken zieht, thronen die Berner Berge vor ihr.

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Abkühlung auf die andere Art

Obwohl es die meisten ins Freie zieht, gibt es auch Badescheue, die sich anders abkühlen. So beispielsweise Cornelia Erni, die sich in ihrem Zuhause mit Ventilator verschanzt. «Hier gibt es garantiert keine Menschenberge weit und breit.»

Während Peter Blattner tagsüber in der Aare bei Thun Abkühlung sucht, ist am Abend seine Fellnase an der Reihe. Ab 21 Uhr dreht er mit seinem Hund die Runde. Während Herrchen eine Abkühlung im Wasser bevorzugt, entspannt der Vierbeiner auf einem schattigen Plätzchen im Garten.