Die Schweiz begeistert mit tosenden Wasserfällen, die zu Wanderungen und Abkühlung einladen. Doch es sind nicht immer die bekannten, die man ins Herz schliesst, sondern die versteckten Perlen. Die Blick-Leserschaft teilt ihre Lieblinge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Giessen-Wasserfall in Kilchberg BL ist ein Instagram-Hotspot

Er wird wegen einer alten Kläranlage als «Gaggifall» verspottet

Die Blick-Leserschaft teilt ihre Lieblingswasserfälle

Nikolina Pantic Redaktorin News

Der Giessen-Wasserfall ist auf Social Media als regelrechter Publikumsliebling. Baden möchte dort allerdings kaum jemand: Wegen der nahe gelegenen ehemaligen Kläranlage wird das Gewässer von manchen gar als «Gaggifall» verspottet. Doch die Schweiz hat weit mehr zu bieten als Instagram-Hotspots. Zwischen Felsen, Wäldern und Alpenpanorama verstecken sich eindrückliche Wasserfälle, die viele Blick-Leserinnen und Leser nachhaltig beeindruckt haben.

Blick wollte deshalb von der Community wissen: Welche Wasserfälle in der Schweiz haben euch den Atem geraubt – und warum?

Ein nostalgischer Fleck im Wallis

So mancher Wasserfall überzeugt mit seiner Schönheit, andere hingegen mit speziellen Erinnerungen. Für Blick-Leser Matthias Mahr, Gewinnspiel-Gewinner des 100-Franken-Brack-Gutscheins, vereint der Wasserfall des Turtmanntals VS beides. «Ich war als Kind mit meiner Familie regelmässig im Turtmanntal in den Ferien», berichtet er. Aber auch heute zieht es ihn häufig zu seinem Lieblingsgewässer: «Meine Frau und meine Kinder haben Oberems als Heimatort. Darum verbringen wir auch heute noch oft Zeit dort.»

Mit seiner 42 Meter Höhe sorgt er sicherlich für Staunen. Doch nicht nur deshalb stiehlt er Mahr den Atem. «Im Sommer ist er eine super Abkühlung. Das Becken lädt zum Baden ein und ist mit einem kurzen Spaziergang vom Dorf Turtmann aus gut erreichbar.» «Er markiert für mich den Auftakt ins Turtmanntal. Weiter oben am Wasserlauf hat es viele schöne Plätze zum Brätlen. Dort habe ich schon viel Zeit verbracht.»

Wo das Wasser 600 Meter in die Tiefe stürzt

Auf der Engstligenalp bei Adelboden BE wartet der zweitgrösste Wasserfall der Schweiz. Die Engstligenfälle sind weder zu übersehen, noch zu überhören. Das Wahrzeichen Adelbodens ist seit 1948 unter Denkmalschutz und ist Heimat vieler Wildtiere wie beispielsweise Steinböcken oder Murmeltieren.

Idylle inmitten des Naturschutzgebietes

Versteckt im hintersten Winkel des Berner Oberlands liegt das Suldtal – eine Landschaft, die gleich eine Postkarte aus der Schweiz zieren könnte. Besonders im Sommer zieht es Familien und Wanderfans hierher. Mitten im wilden Naturschutzgebiet wartet ein eindrücklicher Wasserfall, umgeben von saftigen Wiesen und Bergen. Gleichzeitig ist das Suldtal der perfekte Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen – von gemütlich bis anspruchsvoll.

Inmitten von rauen Felsen und sattgrünem Moos stürzt das Wasser mit voller Wucht in die Tiefe. Das Tosen hallt durchs enge Tal, feine Gischt liegt in der Luft, während sich der Wasserfall seinen Weg durch die steile Berglandschaft bahnt.

Hier ist nicht nur der Wasserfall das Highlight

In Entlebuch LU ist der Wasserfall Chessiloch nicht das einzige Spektakel: Die 65 Meter lange Hängebrücke Chessimätteli führt zum rauschenden Wasserfall. Blick-Leser Silvan Zemp beschreibt den tosenden Wasserfall als «klein, aber eindrucksvoll» und die Hängebrücke als «imposant».

Die tosende Töss

Für Blick-Leser Hans-Peter Mehri ist die Tössscheidi der schönste Wasserfall. Im August 2022, als das Bild aufgenommen wurde, habe es zwar nicht so viel Wasser gehabt, jedoch hätte es laut Mehri für ein Bad gereicht.

Die Leiter hoch wartet eine Überraschung

Wer unten in der Oase des Mutzbachfalls in Wynigen BE steht und nur das Rauschen des Wassers hört, versteht sofort, warum Blick-Leser Matthias Schüpbach ihn zum schönsten Wasserfall gekürt hat. Eine Metallleiter führt Abenteuerlustige gemäss der Tourismusorganisation Emmental hinauf über den Wasserfall. Oben wartet ein idealer Platz für ein Picknick.

Wildromantik mitten im Tessin

Schon das Verzascatal begeistert mit seiner wilden Schönheit. Die Cascata Efra übertrifft die Erwartungen jedoch noch einmal. Zwischen Frasco und Sonogno verbirgt sich dieses eindrucksvolle Naturjuwel. Der idyllische Pool lädt an heissen Tagen zum Baden ein.

Eine versteckte Perle im Kanton Zürich

Nicht immer möchte man seine persönlichen Lieblingsorte preisgeben. So auch Blick-Leserin Ursula-Lilian Gall: Wo genau sich diese Naturidylle befindet, behält sie für sich. Nur so viel verrät sie: Der Ort liegt versteckt in Wädenswil.



