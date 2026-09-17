Das Oktoberfest 2026 in München läuft vom 19. September bis 4. Oktober. Aus der Schweiz ist die Wiesn in wenigen Stunden erreichbar. Doch welches Verkehrsmittel ist am besten? Zug, Auto oder Bus – wir zeigen dir, wie du bequem und günstig ans Fest kommst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So kommst du von Zürich am besten ans Oktoberfest

Mit dem Auto kann die Parkplatzsuche in München mühsam werden

Mit dem Zug dauert die schnellste Verbindung von Zürich nach München rund 3 Stunden und 32 Minuten

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Bald heisst es wieder: ins Dirndl schlüpfen, die Lederhose anziehen und sich auf Weisswürste, Brezeln mit Obazda und jede Menge Bier stürzen. Vom 19. September bis 4. Oktober 2026 findet das Oktoberfest in München statt. Auch aus der Schweiz ist die Wiesn in wenigen Stunden erreichbar. Doch welches Verkehrsmittel eignet sich am besten für die Anreise?

Zug





Mit dem Zug ans Oktoberfest

Wer mit dem Zug ans Oktoberfest reisen will, ist ab Zürich gut bedient: Acht direkte Züge fahren täglich von Zürich HB nach München. Die schnellste Verbindung dauert 3 Stunden und 32 Minuten. Tickets gibt es laut SBB bereits ab 37 Franken für die einfache Fahrt in der 2. Klasse. Die günstigen Billette sind kontingentiert und nur für bestimmte Verbindungen erhältlich. Wer früh bucht, hat deshalb die besten Chancen auf einen günstigen Preis. Der Vorverkauf ist bis zu 180 Tage im Voraus möglich.

Mit dem Zug kommt man damit bequem und ohne Stau von Stadtzentrum zu Stadtzentrum.

Auch aus anderen Schweizer Städten gibt es direkte Verbindungen nach München. Die genaue Fahrzeit hängt dabei von Abfahrtsort und Verbindung ab.

Ein Vorteil der Zugreise: Vom Münchner Hauptbahnhof ist die Theresienwiese rund einen Kilometer entfernt und damit gut zu Fuss erreichbar. Alternativ fährt man mit der U-Bahn weiter. Die Station Theresienwiese wird von der U4 und U5 bedient.

Und bereits unterwegs kommt Oktoberfeststimmung auf: Die SBB serviert vom 19. September bis 4. Oktober 2026 im Speisewagen Weisswürste mit süssem Senf, eine Brezel und Bier.

Auto

Mit dem Auto ist München von Zürich aus bei normalem Verkehrsaufkommen in gut drei Stunden erreichbar. Von Basel dauert die Fahrt ohne Verkehr rund 4 Stunden und 20 Minuten. Rund ums Oktoberfest dürfte die tatsächliche Reisezeit allerdings deutlich länger ausfallen.

Ein Problem stellt die Parkplatzsuche vor Ort dar: Direkt an der Theresienwiese gibt es während des Oktoberfests keine Besucherparkplätze. Rund um das Festgelände wird zudem ein weitläufiger Sperrbereich eingerichtet. Die Stadt München empfiehlt deshalb, bereits am Stadtrand auf Park+Ride sowie U- oder S-Bahn umzusteigen.

Wer mit dem Auto in die Münchner Umweltzone fährt, braucht zudem grundsätzlich eine grüne Umweltplakette. Das gilt auch für ausländische Fahrzeuge. Wer ohne Plakette in die Umweltzone einfährt, riskiert aktuell ein Bussgeld von 80 Euro.

Zu guter Letzt braucht es einen Fahrer, der einen klaren Kopf bewahrt. Wer selbst fährt, sollte deshalb konsequent auf Alkohol verzichten.

Bus

Wer möglichst günstig ans Oktoberfest reisen möchte, ist mit dem Fernbus gut bedient. FlixBus bietet von Zürich nach München aktuell 15 Verbindungen pro Tag. Die schnellste Fahrt dauert rund 3 Stunden und 50 Minuten, Tickets gibt es derzeit ab 20.50 Franken. Die Preise hängen vom Reisetag und der Nachfrage ab – wer früh bucht, hat die besten Chancen auf einen günstigen Tarif.

Auch ab Basel fährt FlixBus direkt nach München. Aktuell gibt es bis zu fünf Verbindungen pro Tag, die schnellste dauert rund 5 Stunden und 25 Minuten. Tickets sind ab 14 Franken erhältlich.

Für Reisende aus der Ostschweiz gibt es ebenfalls direkte Möglichkeiten: Von St. Gallen fährt FlixBus aktuell bis zu dreimal täglich nach München. Die schnellste Verbindung dauert rund 3 Stunden und 30 Minuten, Tickets gibt es ab 13.50 Franken. Ab Winterthur gibt es derzeit eine direkte Verbindung pro Tag. Sie dauert mindestens 4 Stunden und 25 Minuten und kostet ab 17.50 Franken.

Der Fernbus ist damit vor allem für jene interessant, die etwas mehr Zeit für die Anreise einplanen können und dafür möglichst günstig nach München kommen möchten.