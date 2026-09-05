O'zapft is! Am 19. September öffnen die Festzelte auf der Münchner Theresienwiese ihre Pforten. Am Oktoberfest ist wieder viel Umsatz zu erwarten, denn der Bierpreis ist weiter gestiegen. In der Schweiz sind die Ableger-Feste aber teurer.

Die Preise an der Wiesn-Party – und so teuer ists in der Schweiz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Oktoberfest in München startet am 19. September mit über 30 Festzelten

Die teuerste Mass kostet 2026 15,90 Euro

In Zürich kostet die Mass am Oktoberfest 17 Franken, in Luzern 18 Franken

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

In zwei Wochen startet das grösste Volksfest der Welt. Die Millionen Besucher können sich an der 191. Ausgabe des Oktoberfests in München in über 30 Festzelten austoben. Dabei ist eines klar: Neben ordentlich Bier wird auch viel Geld über die Oktoberfest-Tresen auf der Theresienwiese fliessen.

Das zeigen die diesjährigen Getränkepreise, welche die Landeshauptstadt München kürzlich veröffentlichte. Die teuerste Mass kostet in diesem Jahr 15,90 Euro. Die billigste gibt es für 14,80 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Preise aber nur leicht angepasst. 2025 mussten Besucher für die teuerste Mass 15,80 Euro bezahlen. Ein Blick weiter zurück zeigt: 2019 wurde der Liter Bier noch für 10,80 bis 11,80 Euro ausgeschenkt.

Im Thurgau ist die Mass fast billig

Wer sich mit Dirndl und Lederhosen herausputzt, sollte also etwas Platz für ein dickes Portemonnaie lassen. In der Münchner Innenstadt gäbe es das Bier übrigens einiges günstiger. In den Augustiner Bräustuben kostet die Mass gerade mal 7,70 Euro, im Pschorr am Viktualienmarkt immerhin auch 13,40 Euro. Im Schnitt kostet der Liter Bier im Zentrum Münchens 10,88 Euro.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Am Oktoberfest Frauenfeld sind es 15 Franken. Auf der Züri-Wiesn direkt im Hauptbahnhof kostet die Mass im Bierzelt 17 Franken. Am Lozärner Oktoberfest musst du 18 Franken auf den Tisch legen. Es geht also noch teurer als in München.

Die Verpflegung

Musst du auf der Theresienwiese einmal auf ein alkoholfreies Getränk zurückgreifen, brauchst du trotzdem einen grösseren Batzen. Ein Liter Mineralwasser kostet im Schnitt 11,13 Euro, Spezi und Limo 12,84 respektive 12,35 Euro. Auch hier wurden die Preise leicht nach oben geschraubt.

Und wie sieht es beim Essen aus? Die verschiedenen Festzelte haben unterschiedliche Angebote. In der Augustiner-Festhalle gibt es zwei Weisswürste für 8,90 Euro und ein halbes Hendl für 17,20 Euro. Das Löwenbräu-Festzelt bietet Schweinshaxe mit Kartoffelknödel für 27.80 Franken. Auch hier kann die Schweiz mithalten. Die Schweinshaxen kostet in Zürich mit Kraut und Stock 32 Franken. Das halbe Hendl gibt es für 25.50 Franken. In Luzern verlangt der Veranstalter für zwei Weisswürste 12 Franken.

1:14 Adidas-Dirndl für 400 Franken: «Das gehört eigentlich verboten»